Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz finalinde Yaşar pusuya düştü! EDHO'da Kimsesiz Yaşar ölecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 10 Nisan Salı akşamı yayınlanan son bölümü nefesleri kesti. Karısı Meryem'in hastanede öldürülmek istendiğini öğrenen Hızır çılgına döndü ve intikam yemini etti. EDHO'nun son bölümünde, tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi’ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaştı. Hızır Güneş'ten intikamını yine masada aldı.

Masadaki toplantıda infaz edileceğini anlayan Güneş, 'Bana bir şey olursa hizmet ettiğim güç bunun bedelini size ağır ödetir' dedi. Hızır Çakırbeyli ise 'O güç kimse gelsin bedelini en ağır şekilde ödemeye hazırım. Ama herkes bilsin ki, ölmeden önce görecekleri en son şey gözlerim olacak' dedi. Hızır Güneş'i ensesine dayadığı silahı ateşleyerek öldürdü ve EDHO'da Güneş dönemi kapandı.

Dizinin son sahnesinde ise taksiden inen Yaşar, silahlı kişilerle karşı karşıya geldi. Uzun namlulu silahlarını Yaşar'a doğrultan saldırganlar, fenomen karakteri gafil avladı. Yeni bölümde Yaşar'ın bu saldırıdan kurtulup kurtalamayacağı belli olacak.