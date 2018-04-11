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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz finalinde Yaşar pusuya düştü! EDHO'da Kimsesiz Yaşar ölecek mi?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 11.04.2018 00:58 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 98. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Hızır Çakırbeyli, gizli güçler hizmet eden Güneş'in cezasını masada kesti ve herkesin içinde kafasından vurarak öldürdü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm son sahnesinde, Yaşar büyük bir tuzağın içine düştü. Yaşar'ı takip eden saldırganlar silahlarını doğrulttu. Dizinin fenomen ismi Yaşar ölecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz finalinde Yaşar pusuya düştü! EDHO'da Kimsesiz Yaşar ölecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 10 Nisan Salı akşamı yayınlanan son bölümü nefesleri kesti. Karısı Meryem'in hastanede öldürülmek istendiğini öğrenen Hızır çılgına döndü ve intikam yemini etti. EDHO'nun son bölümünde, tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi’ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaştı. Hızır Güneş'ten intikamını yine masada aldı.

Masadaki toplantıda infaz edileceğini anlayan Güneş, 'Bana bir şey olursa hizmet ettiğim güç bunun bedelini size ağır ödetir' dedi. Hızır Çakırbeyli ise 'O güç kimse gelsin bedelini en ağır şekilde ödemeye hazırım. Ama herkes bilsin ki, ölmeden önce görecekleri en son şey gözlerim olacak' dedi. Hızır Güneş'i ensesine dayadığı silahı ateşleyerek öldürdü ve EDHO'da Güneş dönemi kapandı.

Dizinin son sahnesinde ise taksiden inen Yaşar, silahlı kişilerle karşı karşıya geldi. Uzun namlulu silahlarını Yaşar'a doğrultan saldırganlar, fenomen karakteri gafil avladı. Yeni bölümde Yaşar'ın bu saldırıdan kurtulup kurtalamayacağı belli olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Böylece sevdiklerine dokunanlara neler yapabileceklerini gösteren Çakırbeyliler düşmanlarından gelecek yeni tehlikelere karşı da önlem almış olurlar. Bu güç gösterisinin hemen ardından yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit adlı bir bela ortaya çıkar. Masadan alacaklı olduğunu söyleyerek karşısına dikilen bu belayı başından savmak isteyen Hızır bunu kolay kolay başaramayacaktır.

Hızır Çakırbeyli şüphelerinde yine yanılmamış, arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Alparslan'ı takip ederek Meryem ve Ceylan'ı hastanede gafil avlamıştır. Karısının ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Hızır'ı kontrol etmek kolay olmayacaktır. Tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi'ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaşılır. Böylece sevdiklerine dokunanlara neler yapabileceklerini gösteren Çakırbeyliler düşmanlarından gelecek yeni tehlikelere karşı da önlem almış olurlar. Bu güç gösterisinin hemen ardından yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit adlı bir bela ortaya çıkar. Masadan alacaklı olduğunu söyleyerek karşısına dikilen bu belayı başından savmak isteyen Hızır bunu kolay kolay başaramayacaktır.

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