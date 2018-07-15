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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas'ı baba oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

Başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca’nın rol aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas Çakırbeylisi Ozan Akbaba baba oldu

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas'ı baba oldu

Buket Arıkan’la 2017 yılında evlenen Ozan Akbaba’nın oğlu Ozan Ali. dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj büyük ilgi gördü:

"Hoş geldin oğlum. Bu tarih, doğduğun tarih Ozan Ali’im. Şu kısacık hayatımıza, içinde yanlışların da doğruların da bolca bulunduğu, acizane ruhumuzun bir nefeslik ömrüne yepyeni bir nefes kattığın hayatımıza girdiğin için sana ne kadar teşekkür etsek az.

Ozan Ali’m…Annen, çok sabırlı, çok güçlü bir kadın oğlum. Senden tek bir isteğim olacak; anneni çok sev olur mu? Çünkü sen onu çok seversen dünyayı seversin, sen onu çok seversen hayatı, yaşamayı çok seversin, sen onu çok seversen insanı, doğayı, bitkiyi, hayvanı, uyumu, güzelliği, içinde güzellik barındıran herşeyi çok seversin.

Yeryüzünde sevgi hakeden ne varsa eminim hepsini çok seversin… Avucunda dünyayı taşıyan anneni çok sev Ozan Ali, ve tüm yanlışlarımıza rağmen bizi çok sev oğlum"

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'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ozan Akbaba

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