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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismine büyük şok: Senden nefret ediyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

Oyuncu Burak Sergen, 'Eşkıya'da rengi belli olmayan bir karakter Feyyaz. Kimlere dokunacak merak ediyorum' dedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismine büyük şok: Senden nefret ediyorum!

Yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil olan Burak Sergen önceki gün objektiflere yakalandı. Dizide Feyyaz isimli karaktere hayat veren oyuncu kendisine yapılan yorumlardan bahsetti. Sergen, "Kötü adamı oynamayı seviyorum" dedi ve ekledi:

"Halk benim kötü olmamı seviyor. Sokakta beni gördüklerinde 'Abi, senden nefret ediyoruz ama bir fotoğraf çektirebilir miyiz?' diyorlar. Birçok oyuncu, kötü karakterleri canlandırmayı pek tercih etmez ama ben özellikle kötü karakterler üzerine yoğunlaşıyorum."

Burak Sergen daha önce "Çukur" ve "Halka" dizilerinde de kötü karakterlere hayat vermişti.

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'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz feyyaz Burak Sergen

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