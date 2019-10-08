Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismine büyük şok: Senden nefret ediyorum!

Yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil olan Burak Sergen önceki gün objektiflere yakalandı. Dizide Feyyaz isimli karaktere hayat veren oyuncu kendisine yapılan yorumlardan bahsetti. Sergen, "Kötü adamı oynamayı seviyorum" dedi ve ekledi:

"Halk benim kötü olmamı seviyor. Sokakta beni gördüklerinde 'Abi, senden nefret ediyoruz ama bir fotoğraf çektirebilir miyiz?' diyorlar. Birçok oyuncu, kötü karakterleri canlandırmayı pek tercih etmez ama ben özellikle kötü karakterler üzerine yoğunlaşıyorum."

Burak Sergen daha önce "Çukur" ve "Halka" dizilerinde de kötü karakterlere hayat vermişti.





