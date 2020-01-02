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  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan veda mesajı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan veda mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan veda mesajı

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Oktay Kaynarca karizmasıyla sosyal medyayı salladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 5.sezonunu yaşayan Oktay Kaynarca, canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kurdu.

EDHO'nun başarısında büyük payı olan Oktay Kaynarca'nın ünü ülke sınırlarını aştı.

Yakışıklılığıyla dikkat çeken Oktay Kaynarca sosyal medya üzerinden paylaştığı karizmatik fotoğrafına "Güzel senelerimiz olsun ... Gözlerinizden öperim..." notunu düştü.

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