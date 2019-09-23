Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Naz Elmas EDHO setinden paylaştı

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu 24 Eylül Salı akşamı açıyor. EDHO'ya 5. sezon sezon 140. yeni bölümde sürpriz karakterler de geliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla 24 Eylül 2019 Salı günü atv ekranlarda olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna, Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu. Dizide Hızır Çakırbeyli ile tutkulu bir aşk yaşayacak olan karakteri canlandıracak olan güzel oyuncu Naz Elmas ise dizi setinden paylaşımlar yaptı.

EDHO'DA BURAK SERGEN FIRTINASI ESECEK!

Son olarak Çukur dizisinde rol alan usta oyuncu Burak Sergen de EDHO'ya katıldı. Burak Sergen'in canlandıracağı karakterin 4 oğluyla birlikte diziye katılacağı açıklanmıştı.

Dizide Feyyaz Meftun rolünü canlandıracak olan Sergen'in oğullarını Ercan Reşat Demir, Kutay Sungar, Ufuk Tevge ve Erdem Şanlı canlandıracak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.