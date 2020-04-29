Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümünde Feyyaz öldü mü? Hızır Kasaplardan intikamını aldı! EDHO 165. son bölüm izle

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Nisan Salı akşamı ekrana gelen 165. yeni bölümüyle sezon finali yaptı. Koronavirüs salgınının ardından bir süre kontrollü şekilde sete çıkan EDHO için ATV yönetimi erken final kararı aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son çekilen 165. bölümüyle ekrana veda etti.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali nefesleri kesti. Hızır ve İlyas kasaplardan ve Feyyaz Meftun'dan intikam almak için harekete geçti. İlyas masada Feyyaz Meftun'u vurarak öldürdü. Finalde ise Hızır Çakırbeyli en yakın adamı Hurşit'i öldüren Kasaplar'dan intikamını çok feci şekilde aldı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimlerinin koronavirüs salgının etkisini yitirmesinin Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Fenomen dizi 6. sezonuyla Eylül 2020'de yeniden ATV ekranlarında olacak.
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.
Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.
Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.
Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır.
Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.
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