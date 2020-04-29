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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümünde Feyyaz öldü mü? Hızır Kasaplardan intikamını aldı! EDHO 165. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 29.04.2020 01:26 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. son bölümüyle sezon finali yaparak ekrana veda etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümünde Hızır Çakırbeyli ve İlyas intikam için harekete geçti. İlyas, masada Feyyaz Meftun'u tek kurşunla vurarak öldürdü. Feyyaz'ı canlandıran usta oyuncu Burak Sergen de EDHO'dan ayrıldı. Final sahnesinde ise Kasaplar'a tuzak kuran Hızır, yakın arkadaşı Hurşit'in intikamını aldı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde yaşananlar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümünde Feyyaz öldü mü? Hızır Kasaplardan intikamını aldı! EDHO 165. son bölüm izle

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Nisan Salı akşamı ekrana gelen 165. yeni bölümüyle sezon finali yaptı. Koronavirüs salgınının ardından bir süre kontrollü şekilde sete çıkan EDHO için ATV yönetimi erken final kararı aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son çekilen 165. bölümüyle ekrana veda etti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali nefesleri kesti. Hızır ve İlyas kasaplardan ve Feyyaz Meftun'dan intikam almak için harekete geçti. İlyas masada Feyyaz Meftun'u vurarak öldürdü. Finalde ise Hızır Çakırbeyli en yakın adamı Hurşit'i öldüren Kasaplar'dan intikamını çok feci şekilde aldı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimlerinin koronavirüs salgının etkisini yitirmesinin Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Fenomen dizi 6. sezonuyla Eylül 2020'de yeniden ATV ekranlarında olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.

KASAPLAR'DAN ÇAKIRBEYLİLER'E SUİKAST PLANI

Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.

İLYAS VE BEHZAT KARŞI KARŞIYA

Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.

FAÇALI VE ÇAKIRBEYLİ AİLELERİ NE YAPACAK?

Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır.

HAŞMET'İN BEHZAT'I DA KAYBETMESİ AN MESELESİ

Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.


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