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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde Hızır Çakırbeyli ölüyor mu? EDHO 139. son bölüm sezon finali fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 28.05.2019 03:20 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 139. ve sezon finali fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde, Çakırbeyliler'i tuzağa düşüren Zeki herkesi öldürmek üzereyken büyük bir şok yaşıyor. Hızır ise Tahsin Façalı'yı öldürüyor. Zeki ise intikam için büyük bir plan yapıyor. EDHO sezon finalinde Hızır evinin bahçesine çıktığı anda dürbünlü tüfekle vuruluyor. Peki EDHO'da Hızır Çakırbeyli ölüyor mu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Mayıs Salı akşamı ekrana gelecek olan 139. yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Zeki, İlyas ve Haşmet ile Çakırbeyliler'in adamlarını kaçırarak sırayla öldürmek isterken, beklemediği bir saldırıya uğruyor. Çakırbeyliler Zeki'nin tuzağından kurtuluyor ve karşı saldırıya geçiyor. Ancak Zeki'nin planları bitmiyor. Hızır evinin bahçesine çıktığı anda saldırıya uğruyor. Dürbünle tüfekle uzaktan vurulan Hızır'ın ölüp ölmeyeceği ise merak konusu oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır.

ALTAN'IN HIZIR'A OLAN GÜVENİ SARSILIYOR

Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir.

ALPARSLAN SİLAHLARIN PEŞİNDE

Diğer yandan içlerindeki hainin kim olduğunu bulma görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi şart olmuştur. Silahları satın alanlara ulaşmayı başaran İlyas ve yol arkadaşlarının başlarına buyruk hareket ederek girdikleri çatışmanın sonuçları ise ağır olacaktır.

ORTALIK İYİCE KARIŞACAK

Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. Bir belaya bulaşmak istemeyen Hızır, bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacaktır.

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