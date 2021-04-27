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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü? EDHO Savaş Özdemir diziden çıktı mı? İşte şok sahne...

27.04.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterini canlandıran Savaş Özdemir'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanında Tipi karakterinin vurulduğu görülürken izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı sorularının yanıtını araştırıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü? İşte yanıtı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son zamanların en çok sevilen dizilerinden biri olmaya devam ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA TİPİ KARAKTERİ ÖLDÜ MÜ?

ATV'de yayınlanan EDHO dizisi her Salı olduğu gibi bu akşam da izleyenlerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

TİPİ KARAKTERİ ÖLÜYOR MU?

TİPİ KARAKTERİ ÖLÜYOR MU?
Dizinin bu akşamki yeni bölümünde Savaş Özdemir'in canlandırdığı Tipi karakterinin vurulduğu sahne seyirciyi şoka uğratıcak. Sevilen dizide adeta bir yaprak dökümü yaşanıyor.
İzleyiciler "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı?" sorularının yanıtını aramaya başladı.
Tipi karakterinin diziye devam edip etmeyeceği ise dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümüyle birlikte belli olacak.

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?
1970 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Savaş Özdemir, İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun olmuş ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazanmıştır. Pek çok dizide yer almış olan Savaş Özdemir ayrıca 2007-2008 seneleri arasında Show TV 'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de rol almıştır.
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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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