Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü? EDHO Savaş Özdemir diziden çıktı mı? İşte şok sahne...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son zamanların en çok sevilen dizilerinden biri olmaya devam ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA TİPİ KARAKTERİ ÖLDÜ MÜ?

ATV'de yayınlanan EDHO dizisi her Salı olduğu gibi bu akşam da izleyenlerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

TİPİ KARAKTERİ ÖLÜYOR MU? Dizinin bu akşamki yeni bölümünde Savaş Özdemir'in canlandırdığı Tipi karakterinin vurulduğu sahne seyirciyi şoka uğratıcak. Sevilen dizide adeta bir yaprak dökümü yaşanıyor.

İzleyiciler "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı?" sorularının yanıtını aramaya başladı.

Tipi karakterinin diziye devam edip etmeyeceği ise dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümüyle birlikte belli olacak.