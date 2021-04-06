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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle | Tuncay ölüyor mu?

06.04.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli’nin infazının sonrasında intikam için yeminler etmişti. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle | Tuncay ölüyor mu?

Her Salı saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli’nin infazının sonrasında intikam için yeminler etmişti. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (189. BÖLÜM)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ (188. BÖLÜM)

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli’nin infazının sonrasında intikam için yeminler eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı bir bir izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli’nin ölümünden
sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli’ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalacaktır. Masada kardeşi Selman’ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko’dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek durumunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz’ı öldürmesi için işi Demir’e ihale eder. Yaman Korkmaz’ı öldürmek amacıyla Ankara’dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı’nın uzattığı namluyla hayatını kaybeder. Kimsesiz Doğan’ı öldürmek için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman’ın ölümünden de onu sorumlu tutacaktır. Bu defa kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirecektir.

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