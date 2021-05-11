MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragman | İlyas kime ateş ediyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragman | İlyas kime ateş ediyor?

11.05.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi, ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde, Tipi’nin ölümü üzerine tüm ailesini koruma altına alan Hızır Çakırbeyli, düşmanına darbe vurmak için hazırlıklara başladı. Hızır Çakırbeyli’nin yardımına ise eski düşmanı Yaman Korkmaz koştu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragman | İlyas kime ateş ediyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Sevinç Kıranlı yer alıyor. EDHO’nun yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli ortak düşmanlarına karşı İshak’la birlik olur. Ömür ve İlyas arasındaki gerilim ise tüm aileyi etkisi altına alır. EDHO’nun 194. Yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır. İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir. Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.

3

Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 193. BÖLÜM ÖZET?

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder. Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar. İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar. Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.

Façalılarla olan gerginliğin düşmanları tarafından öğrenilmesiyle zor zamanlar geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koşar. Her zaman güçlüden yana olduğu dile getiren Yaman Korkmaz, bu kez tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana yapar. Yaman Korkmaz ve Yavuz Sincanlı'nın önerisiyle İshak'a yeşil ışık yakan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaştan galip çıkmak için görüşür. Sağlığına kavuşan Alpaslan ise düşmanlarına korku salmaya başlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yolu
Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı!Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı!
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca Yunus Emre Yıldırımer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu?

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu?

Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!

Yeni dönem! HES üzerinden de alınacak

Yeni dönem! HES üzerinden de alınacak

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'İstanbul seçimi' çıkışı!

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'İstanbul seçimi' çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.