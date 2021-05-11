Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragman | İlyas kime ateş ediyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Sevinç Kıranlı yer alıyor. EDHO’nun yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli ortak düşmanlarına karşı İshak’la birlik olur. Ömür ve İlyas arasındaki gerilim ise tüm aileyi etkisi altına alır. EDHO’nun 194. Yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır. İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir. Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.