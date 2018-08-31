MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 31.08.2018 20:38 | Son Güncelleme

ATV'de 4. sezonuyla ekranlara gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine iki ünlü oyuncu katıldı. Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunda dizide rol alacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Yeni sezon öncesinde Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Olgun Şimşek'in sürpriz şekilde ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine iki bomba transfer yapıldı. Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal seyirci karşısına çıkacak.

Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal diziye damga vuracak iki önemli karakteri canlandıracak.

mustafa

Kurtlar Vadisi'nde canlardırdığı Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, Çukur dizisinde ise konuk oyuncu olarak rol almış ve Koçovalılar'ın öldürülen oğlu Kahraman'ı canlandırmıştı. İki usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal da, Kurtlar Vadisi'nin fenomen karakterlerinden olan Yalçın Bulut rolüne hayat vermişti.

avni-e1369326757534

PARTNERO fotoğraflara cevap verdi: Kilom yokO fotoğraflara cevap verdi: Kilom yok
İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, Muhteşem İkili dizisinde buluşuyor İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, Muhteşem İkili dizisinde buluşuyor
Erkenci Kuş 10. yeni bölüm 2.fragmanı: Sanem'in dileği tuttu mu? (Erkenci Kuş son bölüm izle)Erkenci Kuş 10. yeni bölüm 2.fragmanı: Sanem'in dileği tuttu mu? (Erkenci Kuş son bölüm izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz hüseyin avni danyal mustafa üstündağ

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi

Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı! Şok gerçekler (İstanbullu Gelin ne zaman başlıyor?)

İstanbullu Gelin 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı! Şok gerçekler (İstanbullu Gelin ne zaman başlıyor?)

Aşk ve Mavi dizisine sürpriz oyuncu

Aşk ve Mavi dizisine sürpriz oyuncu

İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, Muhteşem İkili dizisinde buluşuyor

İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, Muhteşem İkili dizisinde buluşuyor

Erkenci Kuş 10. yeni bölüm 2.fragmanı: Sanem'in dileği tuttu mu? (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 10. yeni bölüm 2.fragmanı: Sanem'in dileği tuttu mu? (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Reyting sonuçları 30 Ağustos: Meleklerin Aşkı 8. bölümü reyting oranları nedir? Günün birincisi kim?

Reyting sonuçları 30 Ağustos: Meleklerin Aşkı 8. bölümü reyting oranları nedir? Günün birincisi kim?

Meleklerin Aşkı 8. son bölüm izle: Melek'ten Yağmur'a şok soru! (Meleklerin Aşkı 9. son bölüm fragmanı yayınlandı!)

Meleklerin Aşkı 8. son bölüm izle: Melek'ten Yağmur'a şok soru! (Meleklerin Aşkı 9. son bölüm fragmanı yayınlandı!)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.