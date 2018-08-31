Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Yeni sezon öncesinde Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Olgun Şimşek'in sürpriz şekilde ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine iki bomba transfer yapıldı. Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal seyirci karşısına çıkacak.

Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal diziye damga vuracak iki önemli karakteri canlandıracak.

Kurtlar Vadisi'nde canlardırdığı Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, Çukur dizisinde ise konuk oyuncu olarak rol almış ve Koçovalılar'ın öldürülen oğlu Kahraman'ı canlandırmıştı. İki usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal da, Kurtlar Vadisi'nin fenomen karakterlerinden olan Yalçın Bulut rolüne hayat vermişti.





