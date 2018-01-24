Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır oğlunun intikamını acı şekilde aldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 88. bölümünde, Hızır'ın intikam sahnesi damga vurdu. Geçtiğimiz bölümde, Hızır ve Meryem, cezaevinde olan çocukları Ömer'i ziyaret etmiş ve o sırada, 'Hakkı abinin selamı var' diyen biri Ömer'i telefon kablo boğmaya çalışmıştı. Ancak Ömer kendisine saldıran adamı alt etmeyi başarmış ve kurtulmuştu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, Hızır cezaevine giderek oğlunu öldürmeye çalışan adamla görüştü. Hakkı hakkında bildiklerini itiraf etmesi halinde canını bağışlayacağını söyleyen Hızır'ın teklifini kabul etmeyen saldırganın sonu acı oldu. Hızır, oğlunu öldürmeye çalışan adamı, aynı şekilde telefon kablosuyla boğdurttu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA NELER OLDU?

Pudra Hakkı masadan istediklerini alabilmek adına giriştiği mücadelesine üyelerin zaafları üzerine giderek devam etmektedir. Tipi'den başlayarak uygulamaya geçirdiği planları masadakilerle sınırlı kalmayacak, Ceylan'a kadar uzanacaktır. Kimsesiz Yaşar'a göre uzlaşma vakti geçmiş harekete geçme vakti gelmiştir. Çakırbeyliler dört bir koldan saldırıya geçerek Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düşerler. Hızır'ın gözleri önünde Ömer'e yapılanın da bir karşılığı olacaktır elbet…

Ömer'in görüş esnasında başına gelenlere tanık olan Meryem, oğlunun daha fazla orada kalmasını istemez. Konumu itibariyle bunu sağlayabilecek tek kişi olan Ceylan'dan gelebilecek yardımı beklemekten başka çare yoktur. Bekleyişte olan Çakırbeyli hanesinin sakinliğini bozacak gelişmeler yaşanması ise an meselesidir.

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