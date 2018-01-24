MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır oğlunun intikamını acı şekilde aldı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ | 24.01.2018 00:59 | Son Güncelleme 7 saat önce

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölümünde, Hızır cezaevinde oğlunu boğmaya kalkan adamdan intikamını feci aldı. Oğlu Ömer'i gözlerinin önünde boğmaya çalışan adamla cezaevinde konuşan Hızır, itirafçılık teklifini kabul etmeyen adamı boğarak öldürttü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır oğlunun intikamını acı şekilde aldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 88. bölümünde, Hızır'ın intikam sahnesi damga vurdu. Geçtiğimiz bölümde, Hızır ve Meryem, cezaevinde olan çocukları Ömer'i ziyaret etmiş ve o sırada, 'Hakkı abinin selamı var' diyen biri Ömer'i telefon kablo boğmaya çalışmıştı. Ancak Ömer kendisine saldıran adamı alt etmeyi başarmış ve kurtulmuştu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, Hızır cezaevine giderek oğlunu öldürmeye çalışan adamla görüştü. Hakkı hakkında bildiklerini itiraf etmesi halinde canını bağışlayacağını söyleyen Hızır'ın teklifini kabul etmeyen saldırganın sonu acı oldu. Hızır, oğlunu öldürmeye çalışan adamı, aynı şekilde telefon kablosuyla boğdurttu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA NELER OLDU?
Pudra Hakkı masadan istediklerini alabilmek adına giriştiği mücadelesine üyelerin zaafları üzerine giderek devam etmektedir. Tipi'den başlayarak uygulamaya geçirdiği planları masadakilerle sınırlı kalmayacak, Ceylan'a kadar uzanacaktır. Kimsesiz Yaşar'a göre uzlaşma vakti geçmiş harekete geçme vakti gelmiştir. Çakırbeyliler dört bir koldan saldırıya geçerek Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düşerler. Hızır'ın gözleri önünde Ömer'e yapılanın da bir karşılığı olacaktır elbet…

Ömer'in görüş esnasında başına gelenlere tanık olan Meryem, oğlunun daha fazla orada kalmasını istemez. Konumu itibariyle bunu sağlayabilecek tek kişi olan Ceylan'dan gelebilecek yardımı beklemekten başka çare yoktur. Bekleyişte olan Çakırbeyli hanesinin sakinliğini bozacak gelişmeler yaşanması ise an meselesidir.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88.Bölüm 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

Öldükten 3 ay sonra dirildi!

Öldükten 3 ay sonra dirildi!

ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şimdi intikam zamanı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şimdi intikam zamanı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, Hızır'ın gözü önünde oğlunu boğmaya kalktılar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, Hızır'ın gözü önünde oğlunu boğmaya kalktılar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Hepsini tek tek öldüreceğim'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Hepsini tek tek öldüreceğim'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Nevzat öldürüldü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Nevzat öldürüldü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Mürsel öldü mü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Mürsel öldü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.