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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Nevzat öldürüldü!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ | 27.12.2017 01:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 86. bölümünde şok bir ayrılık yaşandı! Emre Törün'ün canlandırdığı Nevzat karakteri öldürüldü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Nevzat öldürüldü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 26 Aralık Salı akşamı yayınlanan 86. bölümünde Nevzat, Çakırbeyli ailesi tarafından infaz edildi. Fahri Nevzat'ı vurarak öldürdü. Dizide önemli karakterlerden birini canlandıran Emre Törün de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti.

Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir.

Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.

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