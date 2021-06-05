Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında olan Eşkıya filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki başrollerinde Şener Şen, Uğur Yücel, Yeşim Salkım gibi oyuncuların yer aldığı Eşkıya filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Eşkıya filminin oyuncuları...

EŞKIYA FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Senaristliğini ve yönetmenliğini Yavuz Turgul'un üstlendiği Eşkıya filmi Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer almıştır. Eşkıya filmi Cudi dağında geçer. Baran'ın köye döndüğü bölümler Şanurfa'da çekilmiştir. Filmin büyük kısmı ise İstanbul'da, Tarlabaşı ve Haydarpaşa'da çekilmiştir.

Yapım yılı 1996 olan Eşkıya filmi 29 Kasım 1996'da piyasaya sürülmüştür.

EŞKIYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eşkıya filminde, hapse girmesine sebep olan arkadaşının peşini bırakmayan bir adamın hikayesi işlenir. 35 sene önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya yakalanır ve hapse gönderilir. Yıllar geçtikçe kimi eşkıya hastalıktan kimi eşkıya ise hesaplaşma sonucunda hayatını kaybeder. Ancak bir eşkıya sapasağlam ayakta kalır. 35 senenin ardından özgürlüğüne kavuşan Baran köyüne gider. Hapse düşme sebebinin en yakın arkadaşı olduğu bilgisini alır. Üstelik en yakın arkadaşı çocukluk aşkını alarak İstanbul'a gitmiştir. Gerçekleri öğrenen Baran, onu bulmak için İstanbul'un yolunu tutar.