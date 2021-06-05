Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında olan Eşkıya filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki başrollerinde Şener Şen, Uğur Yücel, Yeşim Salkım gibi oyuncuların yer aldığı Eşkıya filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Eşkıya filminin oyuncuları...
Senaristliğini ve yönetmenliğini Yavuz Turgul'un üstlendiği Eşkıya filmi Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer almıştır. Eşkıya filmi Cudi dağında geçer. Baran'ın köye döndüğü bölümler Şanurfa'da çekilmiştir. Filmin büyük kısmı ise İstanbul'da, Tarlabaşı ve Haydarpaşa'da çekilmiştir.
Yapım yılı 1996 olan Eşkıya filmi 29 Kasım 1996'da piyasaya sürülmüştür.
Eşkıya filminde, hapse girmesine sebep olan arkadaşının peşini bırakmayan bir adamın hikayesi işlenir. 35 sene önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya yakalanır ve hapse gönderilir. Yıllar geçtikçe kimi eşkıya hastalıktan kimi eşkıya ise hesaplaşma sonucunda hayatını kaybeder. Ancak bir eşkıya sapasağlam ayakta kalır. 35 senenin ardından özgürlüğüne kavuşan Baran köyüne gider. Hapse düşme sebebinin en yakın arkadaşı olduğu bilgisini alır. Üstelik en yakın arkadaşı çocukluk aşkını alarak İstanbul'a gitmiştir. Gerçekleri öğrenen Baran, onu bulmak için İstanbul'un yolunu tutar.
Şener Şen Baran / Eşkıya
Uğur Yücel/Cumali
Sermin Hürmeriç /Keje
Yeşim Salkım/ Emel
Kamuran Usluer /Berfo
Ülkü Duru /Emel'in annesi
Özkan Uğur /Sedat
Necdet Mahfi Ayral /Andrey Mişkin
Kayhan Yıldızoğlu //Artist Kemal
Güven Hokna /Sevim Abla
Kemal İnce /Mustafa
Melih Çardak /Demircan
Settar Tanrıöğen /(Kız) Naci
Celal Perk /Deli Selim
Ümit Çırak /Cimbom
Rıza Sönmez /Avarel
Romina /Sekine
Kezban Altuğ /Fatma
Kurtcebe Turgul /Jilet Cemal
Mithat Bereket /Kendisi
Can Yılmaz/ Hakan
Yurdan Edgü /Cumali'nin halası
Zübeyde Erden /Ceren Ana
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