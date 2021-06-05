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Eşkıya filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Eşkıya filminin oyuncuları

05.06.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya filmi bu akşam ekranlarda olacak. Bunun üzerine seyirciler, "Eşkıya filmi nerede ve ne zaman çekildi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Eşkıya filminin oyuncuları...

Eşkıya filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Eşkıya filminin oyuncuları

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında olan Eşkıya filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki başrollerinde Şener Şen, Uğur Yücel, Yeşim Salkım gibi oyuncuların yer aldığı Eşkıya filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Eşkıya filminin oyuncuları...

EŞKIYA FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Senaristliğini ve yönetmenliğini Yavuz Turgul'un üstlendiği Eşkıya filmi Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer almıştır. Eşkıya filmi Cudi dağında geçer. Baran'ın köye döndüğü bölümler Şanurfa'da çekilmiştir. Filmin büyük kısmı ise İstanbul'da, Tarlabaşı ve Haydarpaşa'da çekilmiştir.

Yapım yılı 1996 olan Eşkıya filmi 29 Kasım 1996'da piyasaya sürülmüştür.

Eşkıya filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Eşkıya filminin oyuncuları

EŞKIYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eşkıya filminde, hapse girmesine sebep olan arkadaşının peşini bırakmayan bir adamın hikayesi işlenir. 35 sene önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya yakalanır ve hapse gönderilir. Yıllar geçtikçe kimi eşkıya hastalıktan kimi eşkıya ise hesaplaşma sonucunda hayatını kaybeder. Ancak bir eşkıya sapasağlam ayakta kalır. 35 senenin ardından özgürlüğüne kavuşan Baran köyüne gider. Hapse düşme sebebinin en yakın arkadaşı olduğu bilgisini alır. Üstelik en yakın arkadaşı çocukluk aşkını alarak İstanbul'a gitmiştir. Gerçekleri öğrenen Baran, onu bulmak için İstanbul'un yolunu tutar.

EŞKIYA FİLMİNİN OYUNCULARI

Şener Şen Baran / Eşkıya

Uğur Yücel/Cumali

Sermin Hürmeriç /Keje

Yeşim Salkım/ Emel

Kamuran Usluer /Berfo

Ülkü Duru /Emel'in annesi

Özkan Uğur /Sedat

Necdet Mahfi Ayral /Andrey Mişkin

Kayhan Yıldızoğlu //Artist Kemal

Güven Hokna /Sevim Abla

Kemal İnce /Mustafa

Melih Çardak /Demircan

Settar Tanrıöğen /(Kız) Naci

Celal Perk /Deli Selim

Ümit Çırak /Cimbom

Rıza Sönmez /Avarel

Romina /Sekine

Kezban Altuğ /Fatma

Kurtcebe Turgul /Jilet Cemal

Mithat Bereket /Kendisi

Can Yılmaz/ Hakan

Yurdan Edgü /Cumali'nin halası

Zübeyde Erden /Ceren Ana

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Anahtar Kelimeler:
Şener Şen
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