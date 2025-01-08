Eşkıyalığa geçit yok! Haraç vermeyince saldırgan deliye dönüp defalarca tetiğe bastı...

Ekol TV'de yer alana habere göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde yer alan bir kereste fabrikasında kan donduran bir olay gerçekleşti. Şehir eşkıyalığı yapan bir şahıs kereste fabrikasından 3 milyon lira haraç almak istedi. Fabrika sahibinin red cevabı üzerine deliye dönen gözü dönmüş saldırganın, fabrikadakilere yaşattığı dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

BARDAK FIRLATTI, SİLAHI ÇIKARDI

Olayın görüntülerinde, saldırganın önce bir bardak fırlattığı, ardından silahını çıkararak odadaki kişilere tehditler savurduğu görülüyor. İki kişi araya girerek saldırganı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Saldırgan, defalarca tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Bu sırada fabrika sahibi hızla odadan kaçarak canını kurtardı.

ODAYA HASAR VERİP KAÇTI

Saldırgan, fabrika sahibinin peşinden gidip kısa bir süre sonra geri döndü. Odada bulunan eşyaları dağıtarak zarar veren saldırgan, daha sonra olay yerinden kaçtı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Fabrika sahibinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın yankıları Akyurt’ta tedirginlik yaratırken, saldırganın yakalanıp adalete teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Ekol TV