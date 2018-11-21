Eskiyen araç zincirlerini yeniliyor

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde 28 yıllık egzoz ustası olan Salih Çelik (42), eski araç zincirlerini yeniliyor. Çelik, "İnsanların cebinden fazla para çıkmamış oluyor. Zaman tasarruf zamanı" dedi.

Oltu Sanayi Sitesi'nde egzoz ustası olan evli ve 3 çocuk babası Salih Çelik, kendisine getirilen eski zincirleri kaynak ve onarımını yapıp, boyayarak yeniliyor. Çelik, bunun karşılığında 30 ile 50 lira arasında ücret alıyor. Otomobil zincirlerinin 200 ila 350, kamyon 600 ila 900, iş makinelerinin ise bin 500 lira civarında olduğunu ifade eden Salih Çelik, "Bugüne kadar yüzlerce araç zincirini onarıp, yeni hale getirdim. Kış lastikleri üretilmeden önce zincir fazlasıyla kullanılıyordu. Karlı havalarda lastikler uygun olmadığı için zincir bize sürüşte yardım eden bir gereçti. Kış lastikleri çıktıktan sonra zincire çok gerek kalmadı. Ama çok zor koşullarda, derin kar bulunan yollarda zincir her zaman gereklidir" dedi.

Zamanın, tasarruf zamanı olduğunu belirten Salih Çelik, zincir takarken dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin ise gergin ve düzgün takılması olduğunu söyledi. Gevşek takılan zincirlerin araç hareket ettikten sonra daha çok gevşeyeceğini ve aracın kaportasına, fren borularına büyük zararlar verebileceğini belirten Çelik, şöyle konuştu: