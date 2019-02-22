Eskiyen halı ve kilimlere 40 yıldır hayat veriyor

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta'da yaşayan 75 yaşındaki halı ve kilim tamircisi Cengiz Akkuş, zamanla yıpranan halı ve kilimlerin ömrünün uzamasını sağlıyor. Sitre Mahallesi'ndeki atölyesinde 40 yıldır iğne ve ipliği elinden bırakmayan tamirci Cengiz Akkuş, farklı illerden gelen halı ile kilimlerin saçaklarını yenileyip, delik, çürük ve yıpranmış kısımlarını el emeğiyle ilmek ilmek onarıyor. Akkuş, atölyesinde bulundurduğu sağlam iplerle tamir ettiği halı ve kilimleri el emeğinden geçirerek daha uzun süre kullanılmasına katkı sağlıyor. Halı ve kilimlerdeki yıpranma durumuna göre işlerini en azami sürede bitirmeye çalışan Akkuş, mesleğinin eski ihtişamlı günlerine dönemesini umut ediyor. Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halıcılığa küçük yaşlarda merak saldığını ve hayatının büyük kısmının halıyla iç içe geçtiğini söyledi. Halı işine ilk olarak dokumayla başladığını daha sonra da tamirciliğine başladığını ifade eden Akkuş, "Bu işi Isparta'da bulunan ustamdan öğrendim. Zaten merakım da vardı. Halı işine çekirdekten yetiştim. Buraya gelen yırtılmış, eskimiş halıları tamir ederek orijinali gibi yapıyoruz, yeniliyoruz. Eski halinden kurtarıyoruz. Çok değerli halılar, kilimler geliyor. Bu zamana kadar çok sayıda halı ve kilim tamiri yaptım." diye konuştu.

Akkuş, mesleğin yitip gitmemesi için çalışmalarına devam ettiğini belirterek, Isparta'da bu işi sadece kendisinin ve kardeşinin yaptığını dile getirdi. - "Eskiler değer kazansın, yitip gimesin" İşini severek yaptığını anlatan Akkuş, şöyle devam etti: "Tamir ettiğimiz halıya iyi bakılırsa, temiz tutulursa uzun süre kullanılabilir. Halının ilk hali neyse o şekilde yapıyoruz. Tamirde sağlam ipler kullanıyoruz. Eskiden Isparta halı konusunda merkezdi. Bütün halılar burada toplanırdı. Antika halılar geliyor. Elimizde de antika halı çok var. Ne olursa o tamiri yaparız. Tamir yaptığımız halının tamir edildiği belli olmaz. Bana bazen, 'Tamir ettiğin yere bir işaret koy. 2 saat arıyoruz bulamıyoruz.' derlerdi. Halının her türünü öğrenmek lazım. Halıyı yaptın, kilimi yapamadın o şekilde olmaz. El işi olduğunda hepsinde tamiri yapabileceksin yoksa olmaz. Buraya her türden halılar geldi. Görmediğim halılar bile geldi ama tamirini yaptık. Bu işin eski dönemdeki gibi olmasını istiyorum. Eskiler değer kazansın, yitip gitmesin, atılmasın."