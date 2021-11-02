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Eskiyen kıyafetlerinizi değerlendirerek şık olmak mümkün! Eski kıyafetler ile yepyeni tasarımlar yapın

02.11.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sizler de eskiyen veya bedeni uymadığı için giyemediğiniz giysileri başka tasarımlara dönüştürerek yeniden kullanabilirsiniz. Eklediğiniz bazı desenler ve kestiğiniz parçalarla kıyafetlerinizi bambaşka bir hale dönüştürebilirsiniz. Peki eski kıyafetleri değerlendirmenin yolları neler? İşte detaylar...

Eskiyen kıyafetlerinizi değerlendirerek şık olmak mümkün! Eski kıyafetler ile yepyeni tasarımlar yapın

Eskiyen ve geri dönüştürülen pek çok ürün gibi kumaş ve giysileri de geri dönüştürmek mümkün. Eski kıyafetler üzerinde yaratıcılığınızı konuşturarak yaptığınız değişiklikler sizlere bambaşka kıyafet modelleri sunabilir. Hem doğa hem de bütçeniz için eskiyen kıyafetleri değerlendirmek harika bir başlangıç olabilir. Şimdi fazla para harcamadan geri dönüşüm ile şık görünmenin yollarına bakma zamanı!

ESKİ KIYAFETLERLE OLUŞTURABİLECEĞİNİZ FARKLI GİYSİLER

  • Eski Kot Pantolondan Şort: Özellikle diz kısmı eskiyen pantolonlarınızı ya da yırtılan kot pantolonlarınızı keserek şort yapabilirsiniz.

  • Başörtüsünden Elbise: Rengarenk başörtülerinizi makinede dikerek hafif ve ipek elbiseler yapabilirsiniz.

  • Kot Pantolondan Çanta: Eskiyen kot pantolonunuzu keserek şık ve dayanıklı bir çanta yapabilirsiniz. Üstelik üstüne sevdiğiniz desenleri ya da işlemeleri de ekleyebilirsiniz.

  • Gömlekten Mini Elbise: Özellikle bol ve büyük beden gömlekleri keserek mini elbiseler yapabilirsiniz.

  • Hamile Elbisesinden Salopet: Hamilelik döneminde giyilen elbiseleri yan taraflarından kesip daraltılarak ve kestiğiniz parçalardan cepler yaparak salopet tasarlayabilirsiniz.

  • Şaldan Tunik: Boyunuza göre ölçtüğünüz şaldan başınız geçecek kadar kesip yepyeni bir tunik tasarlayabilirsiniz.

  • Örgü Hırkadan Yelek: Örgü hırkanızın kollarını keserek şık ve sıcak tutacak bir yelek tasarlayabilirsiniz.

FAZLA PARA HARCAMADAN ŞIK GÖRÜNMEK MÜMKÜN!

  • Şallarınızı keserek küçük fularlar tasarlayabilir ve kombininize ekleyebilirsiniz.

  • Eskiyen kıyafetlerinizden kestiğiniz kumaşlarla örgü bileklikler yapabilirsiniz.

  • Saten kumaşlı kıyafetlerinizden yapılan taçlara boncuk ve çiçek desenleri ekleyerek kullanabilirsiniz.

  • Kurtarıcı renkler olarak dolabınızda düz siyah ve beyaz kıyafetlere yer verin. Siyah ve beyaz renk modası asla geçmez ve bu elbiselerden kurtulmak zorunda kalmazsınız.

  • Kendi aldığınız kumaşlardan bedeninize ve zevkinize uygun kıyafetler dikebilirsiniz.

İKİNCİ EL KIYAFETLERİ ES GEÇMEYİN

  • Son yıllarda giderek yaygınlaşan az giyilmiş ikinci el kıyafet trendine siz de dahil olabilirsiniz. Bu tarz kıyafetleri bulabileceğiniz pek çok internet sitesi ve uygulama var.

  • İhtiyacınıza uygun ürünleri çeşitli platformlar üzerinden alabilir ve elinizdeki kullanmak istemediğiniz kıyafetleri de bu platformlar sayesinde satabilirsiniz.
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