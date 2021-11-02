Eskiyen kıyafetlerinizi değerlendirerek şık olmak mümkün! Eski kıyafetler ile yepyeni tasarımlar yapın

Eskiyen ve geri dönüştürülen pek çok ürün gibi kumaş ve giysileri de geri dönüştürmek mümkün. Eski kıyafetler üzerinde yaratıcılığınızı konuşturarak yaptığınız değişiklikler sizlere bambaşka kıyafet modelleri sunabilir. Hem doğa hem de bütçeniz için eskiyen kıyafetleri değerlendirmek harika bir başlangıç olabilir. Şimdi fazla para harcamadan geri dönüşüm ile şık görünmenin yollarına bakma zamanı!

ESKİ KIYAFETLERLE OLUŞTURABİLECEĞİNİZ FARKLI GİYSİLER

Eski Kot Pantolondan Şort : Özellikle diz kısmı eskiyen pantolonlarınızı ya da yırtılan kot pantolonlarınızı keserek şort yapabilirsiniz.

Başörtüsünden Elbise : Rengarenk başörtülerinizi makinede dikerek hafif ve ipek elbiseler yapabilirsiniz.

Kot Pantolondan Çanta : Eskiyen kot pantolonunuzu keserek şık ve dayanıklı bir çanta yapabilirsiniz. Üstelik üstüne sevdiğiniz desenleri ya da işlemeleri de ekleyebilirsiniz.

Gömlekten Mini Elbise : Özellikle bol ve büyük beden gömlekleri keserek mini elbiseler yapabilirsiniz.

Hamile Elbisesinden Salopet : Hamilelik döneminde giyilen elbiseleri yan taraflarından kesip daraltılarak ve kestiğiniz parçalardan cepler yaparak salopet tasarlayabilirsiniz.

Şaldan Tunik : Boyunuza göre ölçtüğünüz şaldan başınız geçecek kadar kesip yepyeni bir tunik tasarlayabilirsiniz.

Örgü Hırkadan Yelek: Örgü hırkanızın kollarını keserek şık ve sıcak tutacak bir yelek tasarlayabilirsiniz.

FAZLA PARA HARCAMADAN ŞIK GÖRÜNMEK MÜMKÜN!

Şallarınızı keserek küçük fularlar tasarlayabilir ve kombininize ekleyebilirsiniz.

Eskiyen kıyafetlerinizden kestiğiniz kumaşlarla örgü bileklikler yapabilirsiniz.

Saten kumaşlı kıyafetlerinizden yapılan taçlara boncuk ve çiçek desenleri ekleyerek kullanabilirsiniz.

Kurtarıcı renkler olarak dolabınızda düz siyah ve beyaz kıyafetlere yer verin. Siyah ve beyaz renk modası asla geçmez ve bu elbiselerden kurtulmak zorunda kalmazsınız.

Kendi aldığınız kumaşlardan bedeninize ve zevkinize uygun kıyafetler dikebilirsiniz.

İKİNCİ EL KIYAFETLERİ ES GEÇMEYİN