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Eskiyen sobalar kışa hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:28 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar kullandıkları eskiyen ızgaralı ve demir döküm sobalarını tamir ettirerek kışa hazırlıyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar kullandıkları eskiyen ızgaralı ve demir döküm sobalarını tamir ettirerek kışa hazırlıyor. İlçede yaklaşık 40 yıldan bu yana soba tamirciliği yapan Mahmut Demircioğlu(51), kış mevsimi nedeniyle vatandaşların eskiyen sobalarını tamire getirerek yenilediklerini söyledi. Küçük yaşlarda babasından öğrendiği mesleği bugüne kadar sürdüren Mahmut Demircioğlu, mevsim nedeniyle 200 -250'ye yakın sobanın tamire geldiğini belirterek, her türlü yedek parçası ile birlikte bakım masrafının 100-250 TL arasında değiştiğini söyledi. YEDEK PARÇASI OLMAYAN SOBA ALMAYIN Soba konusunda vatandaşların mağdur olmaması için garantili ürün almasını önerdiğini belirten Demircioğlu, 'Vatandaşlar soba alırken dikkatli olsunlar. Gerektiğinde sorsunlar danışsınlar. Garantili ürün alsınlar. Yedek parçası olan sobaları alsınlar. Çünkü, yedek parça bulma konusunda bizde sıkıntı çekiyoruz. Müşteri de ucuza aldığı sobanın bakımının yapılmamasından dolayı mağdur oluyor, sobayı atmak zorunda kalıyor. Bizde mahcup oluyoruz. Bu nedenle vatandaşlar soba alırken iyi araştırsınlar dedi.

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