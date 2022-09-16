HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eskiyen ürünlerinizi atıp yenisini almak yerine temizleyip kullanmaya devam etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Eskiyen ürünlerinizi atıp yenisini almak yerine temizleyip kullanmaya devam etmenizi sağlayacak ürün önerileri

15.09.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel hijyen ne kadar değerliyse evinizin hijyeni de bir o kadar değerli. Her yeri köşe bucak temizliyor olsanız da bazı eşyaların temizlemesi epey zor olabilir. Çıkmayacağını düşündüğünüz inatçı lekeler ya da eşyaların eskimiş görüntüsü, bir hayli can sıkar. Bu eşyaları değiştirerek yenilemeniz gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sizler için seçtiğimiz ürünlerle eskiyen eşyalarınızı kolayca yenileyebilirsiniz. İşte detaylar!

Eskiyen ürünlerinizi atıp yenisini almak yerine temizleyip kullanmaya devam etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Her gün kullandığınız fırınınızın yağ kaplamış olması veya bir zamanlar severek aldığınız mobilyalarınızın artık eskimiş görüntüsü gözünüze mi batıyor? Zamanla eskiyerek ilk günkü görüntüsünü kaybeden eşyalarınızı yenilemek için değiştirmek zorunda değilsiniz. Eşyalarınızı ilk günkü hâline getirmenizi sağlayacak ürünleri sizin için listeledik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Ahşaplarınızı canlandırın: Hamburger LackProfi Ahşap ve Metal İçin Renkli Cila

Eskiyen ürünlerinizi atıp yenisini almak yerine temizleyip kullanmaya devam etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Evinizdeki ahşaplar, zamanla eskiyip derinliğini kaybedebilir. Hamburger LackProfi Ahşap ve Metal İçin Renkli Cila yardımıyla bu durumdan bir çırpıda kurtulabilirsiniz. Ahşabınızın parlaklığını geri kazandıran ürün, turuncu rengiyle canlı görünüm sunar. Mobilyanızın damarlarını da belirginleştirerek kalitesini de oldukça arttırır. Hızlı kuruma özelliği sayesinde kolay kullanım sağlayan ürün, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklılığı ile uzun süreli koruma garantisi verir. Eskiyen ahşapları ilk günkü görünümüne kavuşturur. Metal yüzeylere uyguladığında ise ahşap görüntü verebilen bu ürünü mutlaka incelemelisiniz.

Ürünü İncele

2. Yanmış yağlardan kolayca kurtulun: Domol Fırın ve Izgara Temizleyici Köpük

Eskiyen ürünlerinizi atıp yenisini almak yerine temizleyip kullanmaya devam etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Yemeklerinizi yaparken en büyük yardımcınız olan fırınınızda zamanla yağ katmanları oluşabilir. Ne kadar temizleseniz de bu yağlardan kurtulmak gittikçe zorlaşır. Endüstriyel fırınlarda bile temizlik garantisi veren Domol Fırın ve Izgara Temizleyici Köpük, mutfağınızda harika bir temizlik sağlar. Her türlü yağ, yoğun kir ve is lekesi ile savaşır. Ürünü fırınınıza sıkın ve 10 dakika bekleyin. Daha sonra temiz bir bez yardımıyla kurulayın. Izgara, ocak ve fırınlardaki yanmış yağ lekelerinden şikâyetçiyseniz bu ürünü hiç zaman kaybetmeden denemenizi öneririz.

Ürünü İncele

3. Tertemiz küvet keyfi: Jue-Fish Banyo Fayans Temizleyici

Eskiyen ürünlerinizi atıp yenisini almak yerine temizleyip kullanmaya devam etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Küvetleriniz, duş kabinleriniz ve lavabolarınızda kullandıkça oluşan pas lekelerini artık saatlerce ovalamak zorunda değilsiniz. Jue-Fish Banyo Fayans Temizleyici sayesinde bu zahmetten kolayca kurtulabilirsiniz. Fırçası ile her türlü yüzeye derinlemesine temizlik yapmanızı saplayan ürün, yalnızca küvetlerde değil; musluk, tuvalet, duş başlıkları hatta kararmış tencere diplerinde bile gönül rahatlığıyla kullanılır. Ürünü paslı yüzeylerin üzerine püskürtün ve beş dakika bekledikten sonra kendi fırçasıyla yüzeyi fırçalayıp durulayın. Paslardan bir çırpıda kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Böylece küveti ve diğer paslı eşyalarınızı değiştirme masrafından kurtulabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Tertemiz makyaj fırçası isteyenlere: Flormar Brush Cleansing Gel Fırça Temizleyici

Eskiyen ürünlerinizi atıp yenisini almak yerine temizleyip kullanmaya devam etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Makyaj fırçasının kalitesi, yapılan makyajı doğrudan etkiliyor. Cildinizin sağlığını önemseyen biriyseniz makyaj fırçalarınızın temizliğine de dikkat etmeniz gerekir. Fırçaları, sadece su ile temizlemeye çalıştığınızda düzgün temizlenmediğini fark edebilirsiniz. Flormar Brush Cleansing Gel Fırça Temizleyici, makyaj fırçalarını kolayca temizler. Kullanıldıktan sonra daha fırçaların hızlı biçimde kurumasını sağlayan ürün, etkili bir temizlik sunar. Cilt bakımınız için makyaj fırçalarınızın temizliğine önem veriyorsanız bu pratik temizleme jeline şans verebilirsiniz. Ürünü detaylı şekilde inceleyip sepetinize ekleyerek satın almaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

5. Aile yadigârı gümüşleriniz için: Goddard'S Gümüş Parlatıcısı

Eskiyen ürünlerinizi atıp yenisini almak yerine temizleyip kullanmaya devam etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Gümüş, gerek aksesuarlarda gerekse ev eşyalarında severek tercih edilen malzemelerin başında gelir. Ürünlerin şıklığına şıklık katan bu malzeme, kimi zaman aile yadigârı tepsiler ve şamdan gibi eşyalarda karşımıza çıkar. Hâliyle bu tip eşyalar, zaman geçtikçe kararır. Kararan gümüşleri eski görünümüne getirmek için Goddard'S Gümüş Parlatıcısı'na şans verebilirsiniz. Gümüşlerinizi ilk günkü hâline getiren ürün, eşyaları sadece parlatmakla kalmaz aynı zamanda onların üzerinde kararmalara karşı bariyer oluşturarak uzun ömürlü bir parlaklık sunar. Takılardan mutfak eşyalarınıza her türlü gümüş yüzeylerde kullanabileceğiniz ürüne kesinlikle şans vermelisiniz.

Ürünü İncele

6. Çamaşır kurutma makinesine saklanan tozları yakalayın: Mumisuto Çamaşır Kurutma Makinesi Tiftik Fırçası

Eskiyen ürünlerinizi atıp yenisini almak yerine temizleyip kullanmaya devam etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Çamaşır kurutma makineleri günümüzde çok büyük kolaylık sağlasa da yıkanan tüylü çamaşırlardan çıkan ufak parçalar, zamanla makinenin bazı kısımlarında birikerek makinenizi yıpratabilir. Mumisuto Çamaşır Kurutma Makinesi Tiftik Fırçası ile makinenizi derinlemesine temizleyebilir, olası tehlikelerin önüne geçebilirsiniz. Esnek fırçası ile her yere uzanabilen ürün, düzenli kullanımda makinenizin ömrünü uzatma garantisi verir. Bu sayede makinenizi çok daha uzun süre kullanarak ekstra masraftan kurtulmanıza yardımcı oluyor. Siz de bu durumdan şikâyetçiyseniz bu üründen oldukça memnun kalacağınıza şüphemiz hiç yok.

Ürünü İncele

7. Mürekkep lekelerine güle güle: Platinum Çeşme Pen Ink Cleaner Kiti

Eskiyen ürünlerinizi atıp yenisini almak yerine temizleyip kullanmaya devam etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Mürekkep lekeleri çoğu zaman baş belası olabilir. Güzelim kıyafetlerin ya da mobilyaların üzerine damladığında bu lekeleri çıkarmak oldukça zorlaşıyor. Platinum Çeşme Pen Ink Cleaner Kiti, mürekkep lekelerini hızlı ve kolay biçimde çıkarır. İçinde birden fazla mürekkep çıkarma likiti olan ürün, aynı zamanda yanında bulunan damlalık ile kolay kullanım sağlar. Damlalık aracılığıyla mürekkep lekesinin üzerine ürünü damlatarak lekeyi kolayca çıkartabilirsiniz. Özellikle bu durumdan muzdarip öğretmenler için üretilen ürünü hiç düşünmeden sepetinize ekleyip güvenli şekilde satın alabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalık savaş alanına döndü, çığlıklar havada uçuştuOrtalık savaş alanına döndü, çığlıklar havada uçuştu
Sosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan 'küfürleşme' yanıtıSosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan 'küfürleşme' yanıtı
Flaş iddia! Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladıFlaş iddia! Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
temizlik temizlik malzemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz! Rahatlığı ve şıklığıyla öne çıkan keten pantolonlar

Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz! Rahatlığı ve şıklığıyla öne çıkan keten pantolonlar

Bel ağrısına son! Birbirinden kullanışlı ortopedik bel yastıklarını keşfedin

Bel ağrısına son! Birbirinden kullanışlı ortopedik bel yastıklarını keşfedin

Planlı adımlar atmanızı sağlayacak, yaşamınıza fonksiyonellik katacak ajandalar

Planlı adımlar atmanızı sağlayacak, yaşamınıza fonksiyonellik katacak ajandalar

Evinizi keyifle dekore etmenizi sağlayacak bütçe dostu ürün önerileri

Evinizi keyifle dekore etmenizi sağlayacak bütçe dostu ürün önerileri

Son teknoloji ürünü en iyi modemlerle internette yüksek hıza ulaşın!

Son teknoloji ürünü en iyi modemlerle internette yüksek hıza ulaşın!

Tümünü Gör
Son teknoloji ürünü en iyi modemlerle internette yüksek hıza ulaşın!

Son teknoloji ürünü en iyi modemlerle internette yüksek hıza ulaşın!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

O aksesuarı çok beğenilmişti! Duygu Özaslan'ın güneş gözlüğüne alternatif ürünler

O aksesuarı çok beğenilmişti! Duygu Özaslan'ın güneş gözlüğüne alternatif ürünler

Ayakkabılarınızı ilk günkü gibi tertemiz yapacak en etkili ürünler

Ayakkabılarınızı ilk günkü gibi tertemiz yapacak en etkili ürünler

Gardıroplarda sonbahar esintisi! Mevsime uygun uzun kollu kıyafet önerileri

Gardıroplarda sonbahar esintisi! Mevsime uygun uzun kollu kıyafet önerileri

Gamerlar buraya! Oyun performansınızı zirveye taşıyacak teknolojik ürünler

Gamerlar buraya! Oyun performansınızı zirveye taşıyacak teknolojik ürünler

Tümünü Gör
Gamerlar buraya! Oyun performansınızı zirveye taşıyacak teknolojik ürünler

Gamerlar buraya! Oyun performansınızı zirveye taşıyacak teknolojik ürünler

Çocuklarınızın görünce bayılacağı birbirinden güzel sırt çantası modelleri

Çocuklarınızın görünce bayılacağı birbirinden güzel sırt çantası modelleri

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Dışarıdan yemek istemeyenler için kolay taşınabilir ve uzun ömürlü yemek kutusu çeşitleri

Dışarıdan yemek istemeyenler için kolay taşınabilir ve uzun ömürlü yemek kutusu çeşitleri

Cildinize esneklik ve sıkılık kazandıracak en iyi kolajen çeşitleri

Cildinize esneklik ve sıkılık kazandıracak en iyi kolajen çeşitleri

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Planlı adımlar atmanızı sağlayacak, yaşamınıza fonksiyonellik katacak ajandalar

Planlı adımlar atmanızı sağlayacak, yaşamınıza fonksiyonellik katacak ajandalar

Evinizi keyifle dekore etmenizi sağlayacak bütçe dostu ürün önerileri

Evinizi keyifle dekore etmenizi sağlayacak bütçe dostu ürün önerileri

Bel ağrısına son! Birbirinden kullanışlı ortopedik bel yastıklarını keşfedin

Bel ağrısına son! Birbirinden kullanışlı ortopedik bel yastıklarını keşfedin

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Buhar gücü yüksek, kaliteli ütü arayanlar buraya! Philips'in Azur serisini keşfedin

Buhar gücü yüksek, kaliteli ütü arayanlar buraya! Philips'in Azur serisini keşfedin

Gören herkes bayılıyor! Hoş tasarımı ve kolay kullanımıyla...

Gören herkes bayılıyor! Hoş tasarımı ve kolay kullanımıyla...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ünlü köftecide büyük panik! Ortalık savaş alanına döndü, çığlıklar havada uçuştu

Ortalık savaş alanına döndü, çığlıklar havada uçuştu

Yurt dışında yaşayan adam tapulu arazisine geldiğinde neye uğradığını şaşırdı! 'Kendi evime giremiyorum'

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Silahlı saldırıda yaralandı! Sağlık ekiplerinden isteği herkesi şaşırttı

Silahlı saldırıda yaralandı! Sağlık ekiplerinden isteği herkesi şaşırttı

Tokat'ta feci kaza: 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı!

Feci kaza: 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı!

Motosiklet hırsızlığının ardından çıkan gerçek şaşkına çevirdi! Güvenlik kamerasına anbean yansıdı, kıskıvrak yakalandı

Görüntülerin ardındaki gerçek şaşkına çevirdi! Kıskıvrak yakalandı

Dini nikahlı eski eşine dehşeti yaşatmıştı! Şoke eden sözler: "Bu fragmandı, daha cehennemi yaşayacaksın"

Dehşet saçmıştı! Eski eşine tehditler savurdu: Bu fragmandı, cehennemi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.