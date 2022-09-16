Eskiyen ürünlerinizi atıp yenisini almak yerine temizleyip kullanmaya devam etmenizi sağlayacak ürün önerileri

Her gün kullandığınız fırınınızın yağ kaplamış olması veya bir zamanlar severek aldığınız mobilyalarınızın artık eskimiş görüntüsü gözünüze mi batıyor? Zamanla eskiyerek ilk günkü görüntüsünü kaybeden eşyalarınızı yenilemek için değiştirmek zorunda değilsiniz. Eşyalarınızı ilk günkü hâline getirmenizi sağlayacak ürünleri sizin için listeledik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Ahşaplarınızı canlandırın: Hamburger LackProfi Ahşap ve Metal İçin Renkli Cila

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Evinizdeki ahşaplar, zamanla eskiyip derinliğini kaybedebilir. Hamburger LackProfi Ahşap ve Metal İçin Renkli Cila yardımıyla bu durumdan bir çırpıda kurtulabilirsiniz. Ahşabınızın parlaklığını geri kazandıran ürün, turuncu rengiyle canlı görünüm sunar. Mobilyanızın damarlarını da belirginleştirerek kalitesini de oldukça arttırır. Hızlı kuruma özelliği sayesinde kolay kullanım sağlayan ürün, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklılığı ile uzun süreli koruma garantisi verir. Eskiyen ahşapları ilk günkü görünümüne kavuşturur. Metal yüzeylere uyguladığında ise ahşap görüntü verebilen bu ürünü mutlaka incelemelisiniz.

2. Yanmış yağlardan kolayca kurtulun: Domol Fırın ve Izgara Temizleyici Köpük

Yemeklerinizi yaparken en büyük yardımcınız olan fırınınızda zamanla yağ katmanları oluşabilir. Ne kadar temizleseniz de bu yağlardan kurtulmak gittikçe zorlaşır. Endüstriyel fırınlarda bile temizlik garantisi veren Domol Fırın ve Izgara Temizleyici Köpük, mutfağınızda harika bir temizlik sağlar. Her türlü yağ, yoğun kir ve is lekesi ile savaşır. Ürünü fırınınıza sıkın ve 10 dakika bekleyin. Daha sonra temiz bir bez yardımıyla kurulayın. Izgara, ocak ve fırınlardaki yanmış yağ lekelerinden şikâyetçiyseniz bu ürünü hiç zaman kaybetmeden denemenizi öneririz.

3. Tertemiz küvet keyfi: Jue-Fish Banyo Fayans Temizleyici

Küvetleriniz, duş kabinleriniz ve lavabolarınızda kullandıkça oluşan pas lekelerini artık saatlerce ovalamak zorunda değilsiniz. Jue-Fish Banyo Fayans Temizleyici sayesinde bu zahmetten kolayca kurtulabilirsiniz. Fırçası ile her türlü yüzeye derinlemesine temizlik yapmanızı saplayan ürün, yalnızca küvetlerde değil; musluk, tuvalet, duş başlıkları hatta kararmış tencere diplerinde bile gönül rahatlığıyla kullanılır. Ürünü paslı yüzeylerin üzerine püskürtün ve beş dakika bekledikten sonra kendi fırçasıyla yüzeyi fırçalayıp durulayın. Paslardan bir çırpıda kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Böylece küveti ve diğer paslı eşyalarınızı değiştirme masrafından kurtulabilirsiniz.

4. Tertemiz makyaj fırçası isteyenlere: Flormar Brush Cleansing Gel Fırça Temizleyici

Makyaj fırçasının kalitesi, yapılan makyajı doğrudan etkiliyor. Cildinizin sağlığını önemseyen biriyseniz makyaj fırçalarınızın temizliğine de dikkat etmeniz gerekir. Fırçaları, sadece su ile temizlemeye çalıştığınızda düzgün temizlenmediğini fark edebilirsiniz. Flormar Brush Cleansing Gel Fırça Temizleyici, makyaj fırçalarını kolayca temizler. Kullanıldıktan sonra daha fırçaların hızlı biçimde kurumasını sağlayan ürün, etkili bir temizlik sunar. Cilt bakımınız için makyaj fırçalarınızın temizliğine önem veriyorsanız bu pratik temizleme jeline şans verebilirsiniz. Ürünü detaylı şekilde inceleyip sepetinize ekleyerek satın almaya ne dersiniz?

5. Aile yadigârı gümüşleriniz için: Goddard'S Gümüş Parlatıcısı

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Gümüş, gerek aksesuarlarda gerekse ev eşyalarında severek tercih edilen malzemelerin başında gelir. Ürünlerin şıklığına şıklık katan bu malzeme, kimi zaman aile yadigârı tepsiler ve şamdan gibi eşyalarda karşımıza çıkar. Hâliyle bu tip eşyalar, zaman geçtikçe kararır. Kararan gümüşleri eski görünümüne getirmek için Goddard'S Gümüş Parlatıcısı'na şans verebilirsiniz. Gümüşlerinizi ilk günkü hâline getiren ürün, eşyaları sadece parlatmakla kalmaz aynı zamanda onların üzerinde kararmalara karşı bariyer oluşturarak uzun ömürlü bir parlaklık sunar. Takılardan mutfak eşyalarınıza her türlü gümüş yüzeylerde kullanabileceğiniz ürüne kesinlikle şans vermelisiniz.

6. Çamaşır kurutma makinesine saklanan tozları yakalayın: Mumisuto Çamaşır Kurutma Makinesi Tiftik Fırçası

Çamaşır kurutma makineleri günümüzde çok büyük kolaylık sağlasa da yıkanan tüylü çamaşırlardan çıkan ufak parçalar, zamanla makinenin bazı kısımlarında birikerek makinenizi yıpratabilir. Mumisuto Çamaşır Kurutma Makinesi Tiftik Fırçası ile makinenizi derinlemesine temizleyebilir, olası tehlikelerin önüne geçebilirsiniz. Esnek fırçası ile her yere uzanabilen ürün, düzenli kullanımda makinenizin ömrünü uzatma garantisi verir. Bu sayede makinenizi çok daha uzun süre kullanarak ekstra masraftan kurtulmanıza yardımcı oluyor. Siz de bu durumdan şikâyetçiyseniz bu üründen oldukça memnun kalacağınıza şüphemiz hiç yok.

7. Mürekkep lekelerine güle güle: Platinum Çeşme Pen Ink Cleaner Kiti

Mürekkep lekeleri çoğu zaman baş belası olabilir. Güzelim kıyafetlerin ya da mobilyaların üzerine damladığında bu lekeleri çıkarmak oldukça zorlaşıyor. Platinum Çeşme Pen Ink Cleaner Kiti, mürekkep lekelerini hızlı ve kolay biçimde çıkarır. İçinde birden fazla mürekkep çıkarma likiti olan ürün, aynı zamanda yanında bulunan damlalık ile kolay kullanım sağlar. Damlalık aracılığıyla mürekkep lekesinin üzerine ürünü damlatarak lekeyi kolayca çıkartabilirsiniz. Özellikle bu durumdan muzdarip öğretmenler için üretilen ürünü hiç düşünmeden sepetinize ekleyip güvenli şekilde satın alabilirsiniz.