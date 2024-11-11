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Eskort rolüyle ekrana geri döndü! Ebru Şahin o soruya çok sinirlendi! ''Bu çok özel'' diyerek yanıt vermek istemedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.11.2024 10:26
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Murat Yıldırım ile rol aldığı Gizli Bahçe dizisiyle adından söz ettiren Ebru Şahin muhabirlerin sorularını yanıtlarken rahatsız oldu. Şahin o soruya ''Bu çok özel'' diyerek yanıt vermek istemedi.

Eskort rolüyle ekrana geri döndü! Ebru Şahin o soruya çok sinirlendi! ''Bu çok özel'' diyerek yanıt vermek istemedi

Gizli Bahçe dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle gündeme gelen ve escort rolünde olan Ebru Şahin son olarak Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Murat Yıldırım ile başrolü paylaştığı ‘Gizli Bahçe’ isimli projeden bahseden Şahin, “Her şey çok güzel gidiyor, ekiple uyum çok şahane.” dedi.

Eşinin transfer olması sonrasında ülkeyi terk ettiği iddia edilen oyuncu bu konuya açıklık getirdi. Yunanistan’a taşındığı iddialarına yanıt veren Şahin, “Eşim yurt dışında çalışıyor, orada da bir evimiz var, gidip geliyoruz.” şeklinde konuştu.

2022 yılında Cedi Osman ile evlenen ünlü oyuncu Ebru Şahin muhabirlerin sorduğu o soruya sinirlendi.

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"SORULMASINDAN RAHATSIZ OLUYORUM'

Milliyet'in haberine göre; muhabirlerin “Anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Şahin, “Bu çok özel bir durum açıkçası. Sorulmasından da rahatsız oluyorum ama şu an için anne olmayı düşünmüyorum” yanıtını verdi.

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ATİNA'DA EV TUTTULAR

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 1 Temmuz 2022'de Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olmuştu. Bu gelişme sonrası ABD'den Yunanistan'a taşınan ünlü çift, Atina'da ev tutmuştu.

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cedi osman
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