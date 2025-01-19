Eslem'in acı ölümü sonrası bölge hareketlendi: Esnaf dükkan açamadı, çocuklar panikte! "Tek başına dışarı çıkamıyorlar"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker'in ölümü sonrası bölgedeki sokak köpekleri toplanmaya başladı. Toplanan köpekler barınağa götürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişinin çalışmalarına başladığını bildirdi. Bölge sakinlerine ise korku hakim.

KÜTÜPHANEDEN KİTAP ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI, GERİ DÖNEMEDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Önceki gün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan Eslem Teker, dün ilçedeki kütüphaneden kitap almak için evden çıktı.

Teker, evlerinin yakınındaki boş alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredekiler, köpeklere müdahale ederek uzaklaştırdı. Ağır yaralanan Eslem Teker için ambulans çağrıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Teker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Saldırı sonrası Yüksekova Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başladı.

Şu ana kadar toplanan 20'den fazla sokak köpeği, Suüstü köyündeki hayvan barınağına götürüldü.

"BAŞIBOŞ KÖPEKLER DAHA ÖNCE TOPLANMALIYDI"

Mahallede oturan Mehmet Ayhan, sokak köpekleri ile ilgili daha önce önlem alınması gerektiğini belirterek, "Keşke belediye ekipleri, sokak köpeklerini önceden toplasaydı. Bir canımız gittikten sonra, pek bir faydası olmaz. Eslem'in ölümü sonrası hem bizim hem de çocukların psikolojisi bozuldu. Acı olaydan sonra bugün dükkanımı açmadım. Köpek korkusundan dolayı çocuklarımız tek başına dışarı çıkamıyor. Bizler eşlik ediyoruz. Belediyenin hayvan barınağı olduğu halde neden bu köpekler başıboş geziyor. Bu konuda önlem alınması gerekir" dedi.

Hakkari'de Sokak Köpekleri Sorunu Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Sokak köpekleri derhal toplanmalı Yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor Çocukların güvenliği için acil önlemler alınmalı Bu tür olayların önlenmesi için toplum bilinçlenmeli

BAKAN YUMAKLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaştığı açıklamasında Eslem için başsağlığı dileyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, belediyeye tepki gösterdi. Bakan Yumaklı'nın ifadeleri şöyle:

"Hakkari Yüksekova’da henüz 12 yaşındaki kız çocuğumuz Eslem Teker’in SAHİPSİZ SOKAK KÖPEKLERİ tarafından uğradığı saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz.

Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı.

Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu.

"SORUMLULUKLARINDAN KAÇAN YEREL YÖNETİMLERDEN BİRİNİN SORUMSUZLUĞU"

Ancak Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır.

Eslem kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şu açıklamada bulundu:

"Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker’in tarifsiz acısını yaşıyoruz.

Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

Eslem evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır