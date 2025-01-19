HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eslem'in acı ölümü sonrası bölge hareketlendi: Esnaf dükkan açamadı, çocuklar panikte! "Tek başına dışarı çıkamıyorlar"

Eslem'in acı ölümü sonrası bölge hareketlendi: Esnaf dükkan açamadı, çocuklar panikte! "Tek başına dışarı çıkamıyorlar"

19.01.2025 15:19
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
19.01.2025 15:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 12 yaşındaki Eslem'in başıboş sokak köpekleri tarafından ısırılması sonucu ölmesinin ardından bölgede hareketlilik yaşanıyor. Acı olaydan sonra sokak köpeklerinin toplanması için harekete geçildi. Bugün dükkanını açamadığını söyleyen esnaf "Hem bizim hem çocukların psikolojisi bozuldu. Köpek korkusundan dolayı çocuklarımız tek başına dışarı çıkamıyor" dedi. Bakan Yumaklı olayla ilgili açıklamasında "yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu" ifadesini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker'in ölümü sonrası bölgedeki sokak köpekleri toplanmaya başladı. Toplanan köpekler barınağa götürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişinin çalışmalarına başladığını bildirdi. Bölge sakinlerine ise korku hakim.

HAKKARI---ESLEMIN-OLUMU-SONRASI-BOLGEDE_523377_154901

KÜTÜPHANEDEN KİTAP ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI, GERİ DÖNEMEDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Önceki gün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan Eslem Teker, dün ilçedeki kütüphaneden kitap almak için evden çıktı.

ESLEMIN-OLUMU-SONRASI-BOLGEDEKI-SOKAK-K_523491_154937

Teker, evlerinin yakınındaki boş alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredekiler, köpeklere müdahale ederek uzaklaştırdı. Ağır yaralanan Eslem Teker için ambulans çağrıldı.

HAKKARI---ESLEMIN-OLUMU-SONRASI-BOLGEDE_523390_154901

Sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Teker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

HAKKARI---ESLEMIN-OLUMU-SONRASI-BOLGEDE_523372_154901

Saldırı sonrası Yüksekova Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başladı.

HAKKARI---ESLEMIN-OLUMU-SONRASI-BOLGEDE_523387_154901

Şu ana kadar toplanan 20'den fazla sokak köpeği, Suüstü köyündeki hayvan barınağına götürüldü.

HAKKARI---ESLEMIN-OLUMU-SONRASI-BOLGEDE_523379_154901

"BAŞIBOŞ KÖPEKLER DAHA ÖNCE TOPLANMALIYDI"

Mahallede oturan Mehmet Ayhan, sokak köpekleri ile ilgili daha önce önlem alınması gerektiğini belirterek, "Keşke belediye ekipleri, sokak köpeklerini önceden toplasaydı. Bir canımız gittikten sonra, pek bir faydası olmaz. Eslem'in ölümü sonrası hem bizim hem de çocukların psikolojisi bozuldu. Acı olaydan sonra bugün dükkanımı açmadım. Köpek korkusundan dolayı çocuklarımız tek başına dışarı çıkamıyor. Bizler eşlik ediyoruz. Belediyenin hayvan barınağı olduğu halde neden bu köpekler başıboş geziyor. Bu konuda önlem alınması gerekir" dedi.

HAKKARI---ESLEMIN-OLUMU-SONRASI-BOLGEDE_523379_154901

Hakkari'de Sokak Köpekleri Sorunu Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Sokak köpekleri derhal toplanmalı
Yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor
Çocukların güvenliği için acil önlemler alınmalı
Bu tür olayların önlenmesi için toplum bilinçlenmeli

BAKAN YUMAKLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaştığı açıklamasında Eslem için başsağlığı dileyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, belediyeye tepki gösterdi. Bakan Yumaklı'nın ifadeleri şöyle:

"Hakkari Yüksekova’da henüz 12 yaşındaki kız çocuğumuz Eslem Teker’in SAHİPSİZ SOKAK KÖPEKLERİ tarafından uğradığı saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz.

Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı.

Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu.

HAKKARI---ESLEMIN-OLUMU-SONRASI-BOLGEDE_523389_154901

"SORUMLULUKLARINDAN KAÇAN YEREL YÖNETİMLERDEN BİRİNİN SORUMSUZLUĞU"

Ancak Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır.

Eslem kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

HAKKARI---ESLEMIN-OLUMU-SONRASI-BOLGEDE_523391_154901

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şu açıklamada bulundu:

"Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker’in tarifsiz acısını yaşıyoruz.

Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

Eslem evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova sokak köpeği sokak köpekleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aracıyla uyarı işareti olmayan çukura girdi! Belediyeden 110 bin lira tazminat kazandı

Aracıyla uyarı işareti olmayan çukura girdi! Belediyeden 110 bin lira tazminat kazandı

Berberde kanlı infaz! Silahla vurularak öldürüldü

Berberde kanlı infaz! Silahla vurularak öldürüldü

Oraya akın ettiler! Doldu taştı... 1 günde 10 bin araç

Oraya akın ettiler! Doldu taştı... 1 günde 10 bin araç

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Sezona rüzgar gibi başlamıştı...

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Sezona rüzgar gibi başlamıştı...

Dün gelen acı haber sonrası bölge hareketlendi, esnaf dükkan açamadı

Dün gelen acı haber sonrası bölge hareketlendi, esnaf dükkan açamadı

Bu fay kırıldı kırılacak! 250 yıllık periyot sona erdi: "Çok ciddi endişe ediyoruz"

Bu fay kırıldı kırılacak! 250 yıllık periyot sona erdi: "Çok ciddi endişe ediyoruz"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.