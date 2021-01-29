Eslem isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Zaman zaman bazı isimler, toplumda çok daha yaygın rastlanır hale gelebiliyor. Özellikle son yıllarda aileler arasında çocuklara farklı ve sık rastlanılmayan isimleri koyma trendi başladı. Son dönemde popüler olan kız çocuğu isimlerinden bir tanesi de Eslem ismi. Bu nedenle Eslem isminin anlamı nedir diye araştırılıyor. İşte Eslem ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

ESLEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eslem isminin birden fazla anlamı bulunuyor. Bu anlamlardan bir tanesi "teslim", "selametli" ve "teslim olma" anlamı. Bunun yanı sıra İslami yönü de bulunan bu ismin "Allah'a teslim olan" gibi bir anlamı da var.

Bazı aileler isim seçimi yaparken o ismin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmemesini de önemsiyor. Bu güzel isim de Kur'an'da geçen isimler arasında yer alıyor. Kur'an'da çok sayıda ayette geçen bu isme Bakara 131, Nisa 125, Saffat 103 ve Enam 14. ayetlerde rastlamak mümkün. Dolayısıyla bu isim, ailelerin çocuklarına gönül rahatlığıyla koyabilecekleri adlar arasında yer alıyor.

ESLEM İSMİNİN ANALİZİ

İsimlerin anlamlarının yanı sıra analizleri de bazı kişiler için önemli. Çünkü ismin analizi ile her bir harfin temsil ettiği karakter özelliğine dair çıkarımlar yapılabiliyor. Dolayısıyla ismin bütünü ile ilgili yorum yapılırken bu ismin kişiye katacağı özelliklere dair fikir sahibi olunabiliyor. İşte Eslem isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri: