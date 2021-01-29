Eslem isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Zaman zaman bazı isimler, toplumda çok daha yaygın rastlanır hale gelebiliyor. Özellikle son yıllarda aileler arasında çocuklara farklı ve sık rastlanılmayan isimleri koyma trendi başladı. Son dönemde popüler olan kız çocuğu isimlerinden bir tanesi de Eslem ismi. Bu nedenle Eslem isminin anlamı nedir diye araştırılıyor. İşte Eslem ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...
Eslem isminin birden fazla anlamı bulunuyor. Bu anlamlardan bir tanesi "teslim", "selametli" ve "teslim olma" anlamı. Bunun yanı sıra İslami yönü de bulunan bu ismin "Allah'a teslim olan" gibi bir anlamı da var.
Bazı aileler isim seçimi yaparken o ismin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmemesini de önemsiyor. Bu güzel isim de Kur'an'da geçen isimler arasında yer alıyor. Kur'an'da çok sayıda ayette geçen bu isme Bakara 131, Nisa 125, Saffat 103 ve Enam 14. ayetlerde rastlamak mümkün. Dolayısıyla bu isim, ailelerin çocuklarına gönül rahatlığıyla koyabilecekleri adlar arasında yer alıyor.
İsimlerin anlamlarının yanı sıra analizleri de bazı kişiler için önemli. Çünkü ismin analizi ile her bir harfin temsil ettiği karakter özelliğine dair çıkarımlar yapılabiliyor. Dolayısıyla ismin bütünü ile ilgili yorum yapılırken bu ismin kişiye katacağı özelliklere dair fikir sahibi olunabiliyor. İşte Eslem isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Bu ada sahip olan kişilerin, karşısına nasıl bir sorun çıkarsa çıksın sorunun üstesinden gelmek için mücadeleden asla geri durmayacağı biliniyor. Bu nedenle her türlü problemin üstesinden gelmeyi başarıyorlar. Hayal kurmayı çok seven bu kişiler aynı zamanda hayallerinin peşinden gitmekten de geri durmuyorlar. Sanatsal anlamda becerikli olmakla beraber sanata büyük bir ilgi gösteriyorlar. Dolayısıyla bu özellikleri meslek seçimlerinde de etkili oluyor. Aynı zamanda ticarete çok yatkın oldukları için kendi işlerinin sahibi olma ihtimalleri de var.
Eslem ismi TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Arapça kökenli olan ve Kur'an'da geçen bu isim hem kız çocukları için hem de erkek çocukları için tercih edilebiliyor. Anlamı konusunda; teslim, teslim olan ve Allah'a teslim olan anlamlarına ek olarak daha sağlam, en selametli, en salim gibi anlamları da var. Anlamına ve analizine ek olarak falına dair de bazı çıkarımlar yapılabiliyor.
Hümanist kişilikleri tüm çevreleri tarafından bilinen bu kişiler romantizm ve duygusallık konusunda da dikkat çekiyorlar. Konforlarından asla ödün vermemekle birlikte sezgileri de çok kuvvetli oluyor. Yaratıcı ve duyarlı yapıları onların kendilerini ispatlamaktan geri durmamalarına neden oluyor. Ancak hem başarıya ulaşmaları hem de mutlu olmaları için kötü alışkanlıklarından uzak durmaları ve küçük detaylara takılı kalmamaları gerekiyor.
Eslem isminin yanına ikinci isim olarak ise Sena, Şevval, Nil, Banu, İdil, Erva, Naz, Ada, Mina, İlay, Selen, Afra, Ferhan, Duru, Sare ve Serra isimleri önerilebiliyor.
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