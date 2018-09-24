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Eşleri, görev başındaki polislere aşure dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:32 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Polis Eşleri Derneği Şubesi üyesi kadınlar, görev başındaki polislere aşure ikramında bulundu.

Eşleri, görev başındaki polislere aşure dağıttı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Polis Eşleri Derneği Şubesi üyesi kadınlar, görev başındaki polislere aşure ikramında bulundu.
Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın ile dernek üyesi kadınlar, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğü, karakollar ve uygulama noktalarında görev başında olan eşleri polislere aşure ikramında bulundu. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yardımcıları, TÜGVA Tekirdağ İl Temsilcisi Emrah Hekim, Emniyet Hizmetleri Yardımlaşma ve Güçlendirme Derneği Başkanı Barış Bilge ile şube müdürleri katıldı.
Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Gökşen Aydın, bu ayın güzelliğini vatandaşlarla paylaşmak istediklerini ifade ederek, "Muharrem ayı dolayısıyla böyle güzel bir etkinlik düzenlemek istedik. İl Emniyet Müdürlüğümüz personeline ve noktalarda görev yapan polislerimize aşure ikramında bulunduk. Daha sonra dernek olarak vatandaşlarımıza ikramda bulunmaya kara verdik. Halkla iç içe olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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