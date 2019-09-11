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Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'ye bulundu

sesamos sesamos
YAŞAM  | 11.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Kütahya'da, eşlerine "Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar" ve "Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum" yazılı notlar bıraktıktan sonra ortadan kaybolan 4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), Osmaniye'de bulundu.

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'ye bulundu

Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde oturan, evli kardeşler Ayşen Daşgın ile Reyhan Keçiş, pazar günü evlerini terk etti. 4 yıllık evli Ayşen Daşgın eşine, "Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar" yazılı, 1 yıl önce evlenen Reyhan Keçiş ise eşine "Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum" yazılı not bıraktı. Kendilerinden haber alınamayan kız kardeşlerin bulunması için ailesi polise başvurdu.

OSMANİYE'DE ORTAYA ÇIKTILAR

Osmaniye'de dün uygulama yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri 1'i erkek 3 kişiye kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, 3 kişiden 2'sinin, Kütahya'da ortadan kaybolan Ayşen Daşgın ile Reyhan Keçiş olduğu belirlendi. Kız kardeşler ile beraberlerindeki yanlarındaki kişi gözaltına alındı. Kız kardeşler ile beraberindeki kişinin polisler tarafından ifadesi alınıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Kız Kardeşler

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