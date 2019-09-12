Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (6)

A\u0130LES\u0130YLE BULU\u015eTU \n\u0130fadesinin ard\u0131ndan serbest b\u0131rak\u0131lan Ay\u015fe Da\u015fg\u0131n, Osmaniye'ye gelen ailesiyle bulu\u015ftu. Kentte bir otelde kalan ailenin, \u00e7ocuk yuvas\u0131nda kalan Reyhan Ke\u00e7i\u015f'i ise sabah alacaklar\u0131 \u00f6\u011frenildi.PARTNER B\u0131rakmay\u0131 mutlaka deneyin! Bak\u0131n v\u00fccudunuz nas\u0131l de\u011fi\u015fecekKafas\u0131n\u0131 po\u015fet ge\u00e7irip bayan kuaf\u00f6r\u00fcn\u00fc kur\u015funlad\u0131Kaza yapan ara\u00e7lar yoldan kald\u0131r\u0131ld\u0131
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