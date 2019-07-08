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Esma 4 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 17:15 | Son Güncelleme

 MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen Esma Esin Gülal'dan (15) 4 gündür haber alınamıyor.

Esma 4 gündür kayıp

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen Esma Esin Gülal'dan (15) 4 gündür haber alınamıyor.
Cuma günü Olukkoyağı Mahallesi'nden minibüsle ilçe merkezine giden Esma Esin Gülal'dan bir daha haber alınamadı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu polise bildirdi. Esma Esin'in bulunması için ekipler, çalışma başlattı.
Bu arada kayıp Esma'nın yakını olan Olukkoyağı Mahallesi Muhtarı Hakan Şahin de arama çalışmalarının hızlanması için yetkililerle koordine içinde olduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Esma 4 gündür kayıp

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