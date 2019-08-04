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Esma Esed, meme kanserini yendiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’ın eşi Esma Esed, meme kanserini yendiği açıkladı.Suriye’de askeri hastanede kemoterapi tedavisi gören Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’ın eşi Esma Esed, “Yolculuğum bitti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’ın eşi Esma Esed, meme kanserini yendiği açıkladı.
Suriye’de askeri hastanede kemoterapi tedavisi gören Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’ın eşi Esma Esed, “Yolculuğum bitti. Tüm acısı ve yorgunluğu ile sakıncaları ve hatta pozitif yönleriyle. Allah’a şükür, bitti. Kansere karşı tamamen zafer kazandım” dedi. Meme kanseri olduğu dönemlerde kendisinin bunu hak ettiğini söyleyenlere yönelik ise Esma Esed, “Topraklarını ve milletini satanlar, Suriyeli kardeşlerine karşı yabancı emirlerle silah taşıyanlar ahlak için kalbinizde boş yer olduğunu düşünüyor musunuz” ifadelerini kullandı.
Suriye Devlet Başkanlığı, 1 yıl önce Esma Esed’ın hastane odasında Beşar Esed’ın yanında oturduğu bir fotoğrafı yayımlayarak, “Kötü huylu bir tümör görüldü” haberini verip, tedaviye başlandığını duyurmuştu. 43 yaşındaki eski yatırım bankacısı Esma Esed, Suriye’de 8 yıl önce savaş çıktığından beri hayırseverlik çalışmalarında lider rolünü üstlenmiş, öldürülen askerlerin aileleriyle tanışmıştı. Aynı zamanda muhalefet için nefret figürü olmuştu.
İsyancılar Londra doğumlu Esma Esed’ı, Beşar Esed’ın arkasındaki güç ve Suriye’de yaşananların asıl sorumlusu olarak göstererek, “ölümün kadını” diye tanımlıyor. Esed taraftarları ise onu övmek için “Şam’ın yasemini” diyor.

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