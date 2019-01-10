Esma Sultan türbesindeki puşide 171 yıl sonra değiştirilecek

DUYGU AVUNDUK - Esma Sultan türbesinin eskiyen puşidesi (sanduka örtüsü), 171 yıl sonra, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünün usta öğreticilerinin 2,5 yılda tamamladığı yenisiyle değiştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Turizm ve Kültür Bakanlığı arasında 2016 yılında imzalanan protokolle başlatılan "Puşide Projesi", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından da destekleniyor. Proje kapsamında 12 olgunlaşma enstitüsünde, Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi için çalışma yapılıyor. Proje çerçevesinde miladi takvime göre 4 Haziran 1848 yılında vefat eden ve türbesi İstanbul'da bulunan Esma Sultan'ın kabrinin üzerine örtülü olan puşide, 171 yıl sonra değiştirilecek. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 2016 yılında işlenmeye başlanan puşide, önümüzdeki günlerde kargo ile İstanbul'a gönderilecek.
- Proje için enstitüde atölye kuruldu
Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlıklar tarafından hazırlanarak desteklenen projenin yaklaşık 3 yıl önce başladığını ve projenin de devam edeceğini aktardı.
Karabina, geçen yıl projenin tanıtımının Emine Erdoğan tarafından yapıldığını ifade ederek "Projenin başladığı yıllarda enstitümüz bünyesinde Maraş işi atölyesi kurduk. Usta öğreticilerimiz ise Maraş işi tekniğini nasıl yapıldığını öğrenerek ilerletmek amacıyla deneme çalışmalarıyla kendilerini geliştirdiler." dedi.
Öğretmenlerin puşideyi işlemeden önce İstanbul'a giderek Esma Sultan türbesinin örtüsünde araştırma yaptıklarını anlatan Karabina, şöyle devam etti:
"Öğretmenlerimiz türbe örtüsünün fotoğraflarını çekip, ölçüsünü alıp, kalıplarını hazırlayarak, örtünün üzerindeki desenleri lazer kesim usulüyle çıkarttılar. Şekillerin belirlenmesiyle birlikte örtü üzerine yerleştirilen kalıplar, altın sırmalı iple birlikte işlendi. Esma Sultan'ın türbesi için hazırladığımız puşidemiz 4 parçadan oluşuyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden işlenerek gelecek olan puşideler ise İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde toplanarak birleştirilip türbelerdeki örtülerle değiştirilecek. Esma Sultan'ın türbesi için puşidemizi 8 usta öğreticimiz, 2,5 yılda toplamda 4 parçadan hazırladı. Eskiyen türbe örtülerinin güncellenmesiyle başlayan bir projedir. Olgunlaşma enstitüleri geleneksel kültürümüzü yansıtırken böylesine güzel bir eseri yapmakta bizlere gurur ve mutluluk verdi ancak uzun süre sonra tamamladığımız puşideyi göndermenin de burukluğunu yaşıyoruz."
El Sanatları Teknoloji Atölye Şefi ve proje sorumlusu Yüksel Kalyoncu da gönüllü olarak bu projede yer aldıklarını söyledi.
Kalyoncu, uzun bir aradan sonra tamamladıkları puşideyi önümüzdeki günlere teslim edeceklerini kaydederek "Emaneti İstanbul'a teslim edeceğiz. Kadifeden oluşan puşideyi işlerken süslemelerinde kurt ve tırtıl adını verdiğimiz motiflerden de yaralandık. Orijinalliğini bozmamak adına türbe renginde bulunan lacivert rengini de korumaya çalıştık." şeklinde konuştu.
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