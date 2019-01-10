Esma Sultan türbesindeki puşide 171 yıl sonra değiştirilecek

DUYGU AVUNDUK - Esma Sultan türbesinin eskiyen puşidesi (sanduka örtüsü), 171 yıl sonra, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünün usta öğreticilerinin 2,5 yılda tamamladığı yenisiyle değiştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Turizm ve Kültür Bakanlığı arasında 2016 yılında imzalanan protokolle başlatılan "Puşide Projesi", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından da destekleniyor. Proje kapsamında 12 olgunlaşma enstitüsünde, Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi için çalışma yapılıyor. Proje çerçevesinde miladi takvime göre 4 Haziran 1848 yılında vefat eden ve türbesi İstanbul'da bulunan Esma Sultan'ın kabrinin üzerine örtülü olan puşide, 171 yıl sonra değiştirilecek. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 2016 yılında işlenmeye başlanan puşide, önümüzdeki günlerde kargo ile İstanbul'a gönderilecek.

- Proje için enstitüde atölye kuruldu

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlıklar tarafından hazırlanarak desteklenen projenin yaklaşık 3 yıl önce başladığını ve projenin de devam edeceğini aktardı.