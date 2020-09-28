Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99 ismi nedir? Allah'ın isimleri ve anlamları

Esmaül Hüsna, kelime anlamı olarak güzel ya da en güzel isimler manalarına gelir. Esma, "isim" kelimesinin çoğulu, hüsna ise "güzel" olarak sözlükte yer alır. Allah'ın isimleri ve anlamları birçok dinî kaynakta geçer. Bunların bir kısmı hadislerde geçerken bir kısmı da bizzat Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Esmaül Hüsna anlamları türlü türlü olup pek çok kişi tarafından merak konusu. Eğer siz de ''Esmaül Hüsna Allah'ın 99 ismi nedir?'' sorusunun yanıtını merak ediyorsanız işte Allah'ın isimleri ve anlamları... [Görsel 1] Allah'ın 99 İsmi ve Anlamları Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen 100'den fazla ismi var. O'nun güzelliğini ve faziletlerini ortaya çıkaran bu sıfatlar, Allah'ın 99 ismi olarak dilimize yerleşmiş durumda. Esmaül Hüsna olarak da bilinen bu isimler, Müslümanlar için merak konusu. Pek çok kişi yeni doğan evladına koymak için Esmaül Hüsna isimleri arıyor. İşte meraklıları için Esmaül Hüsna kısa anlamları ve en güzel Allah isimleri... Kur'an-ı Kerim'de Geçen Allah'ın İsimleri el-Kâdir, kuvveti her şeye yeten manasındaki Allah'ın sıfatlarındandır.

es-Samed, Allah'ın kusursuzluğunu ortaya çıkaran ismidir. Noksansız anlamına gelir.

eş-Şâkir, şükreden manasına gelir.

el-Vehhâb, ihsan sahibi anlamına gelir.

el-Vâhid, eşsiz ve benzersiz anlamına gelir.

er-Rahîm, pek merhametli anlamlarında kullanılır.

el-Velî, dost ve seven anlamlarına gelir.

el-Halim; çabuk öfkelenmeyen, sakin ve acele hareket etmeyen manalarına gelir.

el-Mevlâ sözlükte dost, arkadaş manalarına gelir.

Hadislerde Geçen Allah'ın İsimleri

Hadislerde Geçen Allah'ın İsimleri el-Adl ismi, Yüce Allah'ın adil yönünü niteler.

el-Bâki ismi, sonsuz manasına gelir. Baki, bugün Türkçede yaygın bir isim.

es-Sâmi, her sözü duyan manalarına gelir. Şüphesiz Allah'ın gizli ve açık olan her şeyden haberi olur. Allah'ın bu sıfatı, yeni doğanlara isim olarak konulabilir.

en-Nazif, işleri temiz olan manasına gelir. Allah'ın diğer isimleri:

Esmaül Hüsna'dan geriye kalan isimler şu şekilde devam ediyor;

el-A’lâ: En ulu

el-A’lem: Her şeyden haberdar olan

el-Alî: Kudreti pek, şerefli olan

el-Âlim: Bilen

el-Alîm: Her şeyi pek iyi bilen

el-Âhir: Varoluşu sonsuz olan

el-Akrab: Kullarına yakın olan

el-Azîm: Ulu

el-Azîz:Kudretli

el-Basîr: Her şeyi gören

el-Bâtın: Gizli her şeyi bilen

el-Berr: Merhametli

Câ’ılûn: Yaradan

el-Cebbâr: Kullarına emirlerini yaptıran

el-Ebkâ: Nimetleri kalıcı olan

el-Ehad: Eşsiz

Fâil(ûn): Yaradan

el-Fettâh: Adil hükmeden

el-Ğaffâr: Affedici

el-Ğafûr: Bağışlayıcı

el-Ğanî: Zengin

el-Habîr: Her şeyi bilen

el-Hâdi: Cezalandırıcı

el-Hâdî: Yol gösterici

el-Hafî: İkram sahibi

Hâfiz(ûn): Koruyan

el-Hafîz: Koruyup kollayan

el-Hakîm: Hikmetli

el-Hâkim: Hüküm veren

el-Hakem: Hükmeden

el-Hakk: Varoluşu hak olan

el-Hâdî: Hidayetli

el-Hallâk:Sürekli yaratan

el-Hasîb: Hesaba çeken

Hâsib(în): Kullarını sorgulayan

el-Hayr: Hayırlı

el-İlâh: Tanrı

el-Kadîr: Kuvvetli

el-Kâfi: Yardım eden

el-Kahhâr: Yenilmez

el-Kâhir: Güçlü

el-Kâim: Yöneten

el-Karîb: Kullarına yakın olan

el-Kâşif: Sıkıntıdan arındıran

Kâtib(ûn): Kullarının yaptıklarını yazan

el-Kayyûm: Koruyan

el-Kebîr: Yüce

el-Kerîm: Şerefli

el-Kuddûs: Eksiksiz

el-Latîf:İhsan sahibi

Mâhid(ûn): Faydalı yaratan

el-Mâlik: Varlıkların sahibi

el-Mecîd: İtibarlı

el-Melik: Yöneten

el-Metîn: Dayanıklı

Mu’azzib(în): Cezalandırıcı

el-Mu’ızz: Onurlu kılan

el-Muhric: Açıklığa kavuşturan

el-Muhît: Kuşatan

el-Mukît: Rızk veren

el-Muktedir: İstediğini yapan

el-Musavvir: Şekil veren

Mûsi(’ûn): Göğü uzatan

el-Mübîn: Varlığı açık olan

Mübrim(ûn): Cezalandıran

Mübtelî: Gizleri açığa çıkaran

el-Mücîb: Sıkıntıları gideren

el-Müheymin: Koruyucu

el-Mühlik: Helak edici

el-Mü’min: Güvenilir

el-Müneccî: Beladan arındıran

el-Münezzil: Nimet gönderen

Müntekım(ûn): Cezalandırıcı

en-Nesîr: Kullarına yardımcı olan

er-Rakîb: Kullarından haberdar

en-Nâsır: Yardım eden

er-Raûf: Şefkatli

er-Rezzâk: Nimeti pek

eş-Şehîd: Her şeyden haberdar

eş-Şefi: Yardımcı

eş-Şey: Varolan

eş-Şekûr: Mükafatlandırıcı

el-Vâris: Her şeyin sahibi

el-Vekîl: Her şeyin yöneticisi

Sâdık(ûn): Doğruluk sahibi

Zâri’(ûn): Yetiştiren, büyüten Esmaül Hüsna Okumanın Yararları "Esmaül Hüsna ne demektir?" sorusunun yanıtını öğrendikten sonra bu isimlerin faydalarına göz atalım. Şüphesiz Allah'ın ismini zikretmek, kişinin hanesine sevap yazılmasına sebep olur. Esmaül Hüsna Arapça okunduğu gibi Türkçe de okunabilir. Dinimizde başına musibet gelen kişilere, ''Esmaül Hüsna oku.'' denir. Gerçekten de Esmaül Hüsna faziletleri, okuyanları huzura kavuşturur. Esmaül Hüsna'da Allah'ın bütün sıfat ve güzellikleri yer alır. Esmaül Hüsna mucizesi yaşayanlar, Allah'ın bu sıfatlarının ne kadar faydalı olduğunun farkına varır. Şüphesiz Allah, kendi ismini zikredenlerden dilediğini dualarına kavuşturur. Onun sevgisini ve takdirini kazanmak için onun sıfatlarını iyi öğrenmek gerekir. Ancak bu şekilde Allah'ın isimlerinin fazileti ortaya çıkar. Esmaül Hüsna okumanın bazı faydaları şunlar: Duaların Kabulü İçin Esmaül Hüsna Esmaül Hüsna duası okuyarak dileklerinizi Yüce Allah'a iletebilirsiniz. Allah'ın sıfatlarından birisi olan el-Akrab, yardım etmesi için insanlara en yakın olan manasına gelir. Bu sebeple duaların kabulü için Allah'ın el-Akrab ismi kullanılabilir. Esmaül Hüsna dilek mucizesi yaşayan kişiler, bu sıfata sığınarak dualarının kabul olduğunu belirtirler.

Kazadan Beladan Korunmak İçin Esmaül Hüsna Kazadan, beladan ve her türlü musibetten kurtulmak isteyen müminler; Allah'ın el-Münecci ismine sığınmalılar. Bu isim, sıkıntıdan kurtaran anlamına gelir. Allah'ın diğer bir sıfatı olan el-Kaim, ''koruyup gözeten'' manasına gelir. Yine koruyucu anlamlarına gelen el-Kayyûm ve el-Mukit isimleri kazadan ve beladan kurtulmak için kullanılabilir. Vesveseden kurtulmak için Esmaül Hüsna bu sıfatlar aracılığıyla kullanılır. Ev Almak İçin Okunacak Esmaül Hüsna Duası Allah yardımseverdir ve müminlere yardımcı olur. Müslüman, gerçekten ihtiyacı varsa ve gönülden dua ederse Allah'ın rızası üzerine olur. Kişinin ev ya da araba gibi maddi ihtiyaçları varsa bunun için Allah'a yakarabilir. Allah; Mâlikü'l Mülk'tür, yani bütün mülklerin sahibi O'dur. Dünyevi ihtiyaçlar için Allah'ın isimlerinden en-Nâsır kullanılabilir. Bu isim; yardım eden, yardımcı olan manasına gelir. Aynı zamanda alacağını almak için okunacak kuvvetli Esmaül Hüsna, en-Nesir sıfatıdır. Bu sıfat, sürekli ve çokça yardım eden anlamında kullanılır. Eşler Arası Muhabbet İçin Esmaül Hüsna Okuma Eşler, araları bozulduğunda ya da sohbetlerini artırmak istediklerinde Allah'a sığınmalılar. Allah, dilerse onlara sohbetini gönderir. Eşlerin arasını düzeltmek için Esmaül Hüsna arayanlar bu yola başvurmalı. Allah'ın sevgi ve sohbetine mazhar olabilmek için O'nun, el-Müste'an ismi anılabilir. Bu isim, kendisinden yardım istenen anlamında kullanılır.

İşlerin Yolunda Gitmesi İçin Esmaül Hüsna Okuma Müslüman kişinin karşısına bazen engeller çıkar. Bu engellerden ya da birtakım çıkmazlardan kurtulabilmek için Allah'tan yardım istenmeli. Yüce Allah'ın sıfatlarından olan el-Ğani, zengin ve muhtaç olmayan manalarına gelir. O, dilediğine sonsuz zenginliğinden bahşeder. Zenginlik duası Esmaül Hüsna'da bu şekilde kullanılabilir. Müslümanlar, bunun yanında işe girmek için de Yüce Allah'a sığınırlar. Mesela işe girmek için Esmaül Hüsna duası arayanlar, Allah'ın el-Kâşif ismini anarak dua edebilir. el-Kaşif, dert ve sıkıntıları gideren manalarına gelir. Borç ödemek için Esmaül Hüsna ya da malın satılması için Esmaül Hüsna arayanlar da bu sıfata sığınabilirler. Zihin Açıklığı İçin Esmaül Hüsna Okuma Pek çok kişi kaybolan eşyayı bulmak için Esmaül Hüsna okuması yapar. Bir şey unutulduğunda ya da hafızanın güçlendirilmek istendiği vakitlerde Esmaül Hüsna okuması yapılabilir. Böyle zamanlar için Yüce Allah'ın sıfatlarından el-A'lem ve el-Alim kullanılması uygun olur. Bu sıfatlar, bilen, iyi bilen manalarına gelir. Aynı zamanda el-Habir ismi, Allah'ın her şeyden haberdar olma özelliğini belirtir.

Sözünü Dinletmek İçin Esmaül Hüsna Okuma Allah, Kuran-ı Kerim'de er-Rakib ismiyle de geçer. Bu isim; insanların davranışlarından haberdar olan, bilen manasına gelir. Dolayısıyla birisine sözünü dinletmek isteyen kişi, Allah'ın bu sıfatıyla dua edebilir. Aynı zamanda Allah, es-Semi'dir. Bu sıfat, O'nun bütün sözleri ve konuşulanları duyduğunu belirtir. Çocuklar için Esmaül Hüsna okuyarak ebeveynlerinin sözlerini dinlemeleri için Allah'a dua edilebilir. Başarı İçin Esmaül Hüsna Okuma Bir işi başarmak isteyen Müslümanlar, öncelikle azimle çalışmalılar. Ondan sonra takdiri Allah'a bırakmak için dua edebilirler. Bu dua için en uygun isim, Allah'ın el-Aziz sıfatı olabilir. el-Aziz; üstün gelen, kuvvetli ve galip manalarına gelir. Şüphesiz Allah galiptir ve dilediği müminlere bu sıfatından bahşeder. Hastalıklardan Korunmak İçin Esmaül Hüsna Okuma Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de es-Selâm olarak da geçer. Onun bu ismi; hastalıktan, ölümden ve benzeri musibetlerden salim olan kullarına selamet gönderen manasına gelir. Allah'ın bu ismini zikretmek, Müslümanlara şifa verir. Fiziksel hastalıklar dışında ruhsal sorunlar yaşayan Müslümanlar da olabilir. Psikolojik rahatsızlıklar için Esmaül Hüsna okunması tavsiye edilir. Ayrıca bunun gibi şifa gerektiren her durumda Allah'ın sıfatları anılabilir. Esmaül Hüsna sırları bu sıfatları anıp dua etmekle ortaya çıkar.