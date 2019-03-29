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Eşme Belediye Başkanının karısı trafik kazasında yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 18:35 | Son Güncelleme

Uşak Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin’in eşi Huriye Çetin kullandığı araçla yaptığı trafik kazası sonrası yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza Huriye Çetin idaresindeki 64 EJ 333 plakalı otomobil ilçe merkezinden Yaylak mevkiinde karşı yönden gelen Ceyhun Şimşek’in yönetimindeki 64 BA 091 plakalı minibüsle çarpıştı.

Uşak Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin’in eşi Huriye Çetin kullandığı araçla yaptığı trafik kazası sonrası yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Huriye Çetin idaresindeki 64 EJ 333 plakalı otomobil ilçe merkezinden Yaylak mevkiinde karşı yönden gelen Ceyhun Şimşek’in yönetimindeki 64 BA 091 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Çetin ile yanında bulunan AK Parti Eşme İl Genel Meclisi Üyesi Alaattin Furtana’nın eşi Nazike Furtana yaralandı. Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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