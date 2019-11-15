Eşme’de üreticiler yılda 1 milyon 208 bin lira daha fazla kazanacak

Uşak’ta Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ‘Dervişli Barajı’ 540 bin metreküp su kapasitesine sahip olmasının yanı sıra 1030 dekar verimli tarım arazisine can suyu verecek. Öte yandan bölge üreticisi yılda ortalama 1 milyon 208 bin lira daha fazla kazanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Uşak ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Eşme’de bin 30 dekar verimli tarım arazisine can suyu verecek olan Dervişli Barajı’nın yapımı tamamlandı. 540 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajdan bölge üreticisi yılda ortalama 1 milyon 208 bin lira daha fazla kazanacak.

Türk tarımını dünya ile rekabet edebilir bir konuma getirebilmek için son 17 yılda Uşak’ta 17 baraj 12 gölet inşa edildiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “DSİ olarak Uşak ilimizde bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Uşak Eşme Dervişli Barajı’nda gövde dolgusu ve tüm imalatlar bitti. Projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı” dedi.