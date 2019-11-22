HABER

Esnaf, anne ile çocuklarını kamyonet altında kalmaktan kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 20:02 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi - Olay anı ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de anne ile çocuklarını freni boşalan kamyonetin altında kalmaktan esnafın dikkati kurtardı.

Seyrantepe Mahallesi Çetin Sokak'ta freni boşalan 34 EN 4033 plakalı çekici kamyonet, yokuş aşağıya kaymaya başladı. Kamyonetin kaydığını gören esnaf, dükkanından çıkarak yolda yürüyen anne ile 2 çocuğu kolundan çekti. Bu sırada duvara çarpan kamyonetin altında 7 yaşındaki kız çocuğu sıkıştı.

Kazayı gören çevredekiler kamyonetin altındaki çocuğu çıkararak dükkanın içerisine aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan kız çocuğunu Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

- ''3 tane can kurtardım''

Esnaf Sadettin Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamyonetin freni boşalarak aşağıya doğru kaydığını gördüğünü söyledi.

Olayı görünce hemen aileye bağırdığını belirten Gürbüz, şöyle devam etti:

''Sizi öldürecek kaçın, dedim ama kadın duymadı beni. Ben de fırlayarak üçünü birden ittim. Ama kız çocuğu kamyonet altında kaldı. Çocuk 'Amca beni kurtar.' diyordu. Kamyonu tek başıma kaldırmaya çalıştım. 3 can kurtardım. Allah bana onları kurtarmayı nasip etti. Çok gururluyum. Biraz ağrım var ama olsun. Ben de gittim hastaneye film çektirdim, bir şeyim yok. O çocuğun gözündeki o ışığı görmek gerçekten parayla pulla alınamaz.''

Ayrıca olay anı ve sonrası dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, dükkan sahibinin aileyi kurtarmak için çabası ve sonrasında yaşananlar görülüyor.

PARTNERBu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!Bu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!
Anne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kameradaAnne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kamerada
İş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül olduİş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne çocuklar esnaf kamyonet kurtarma

En Çok Okunan Haberler

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik kilit! Durma noktasına geldi

Dikkat: İstanbul'da trafik kilit

Mersin'de, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu!

Nehirdeki ölü balıkları çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Ölü balıklar tedirgin etmişti! Çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Son dakika! Yalova'da 3, 6 büyüklüğünde deprem

Yalova'da korkutan deprem!

Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

12 bin yıllık göl edilmişti! Flaş gelişme

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.