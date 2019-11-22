Esnaf, anne ile çocuklarını kamyonet altında kalmaktan kurtardı

''Sizi öldürecek kaçın, dedim ama kadın duymadı beni. Ben de fırlayarak üçünü birden ittim. Ama kız çocuğu kamyonet altında kaldı. Çocuk 'Amca beni kurtar.' diyordu. Kamyonu tek başıma kaldırmaya çalıştım. 3 can kurtardım. Allah bana onları kurtarmayı nasip etti. Çok gururluyum. Biraz ağrım var ama olsun. Ben de gittim hastaneye film çektirdim, bir şeyim yok. O çocuğun gözündeki o ışığı görmek gerçekten parayla pulla alınamaz.''

Ayrıca olay anı ve sonrası dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, dükkan sahibinin aileyi kurtarmak için çabası ve sonrasında yaşananlar görülüyor.

