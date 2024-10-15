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'Esnaf bir anda adamın üzerine çöktü' Bu kez Pendik! Cezaevi firarisi polise silah çekti 'İnsanlar panikle kaçıştı'

15.10.2024 13:02
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İstanbul’da hırsızlık ve yağma suçlarından toplam 4 adet kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve izinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen 19 yaşındaki Mansur Çimen, Pendik’te yakalandı. Firari hükümlü, gözaltına alındığı sırada polis ekiplerine silah çekerek kaçmaya çalıştı ancak polis ve vatandaşların anında müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Olayın ardından tutuklanan sanık hakkında, 2 ayrı suçtan 7 buçuk yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

'Esnaf bir anda adamın üzerine çöktü' Bu kez Pendik! Cezaevi firarisi polise silah çekti 'İnsanlar panikle kaçıştı'

Olay, 7 Eylül 2024 günü öğle saatlerinde Pendik’te meydana geldi. Polis ekipleri, şüpheli bir kişinin tedirgin davranışlarını fark etti. Ekiplerin üzerine gitmesiyle kaçmaya çalışan Mansur Çimen, yakalandı. Kelepçe takılacağı esnada çantasından bir tabanca çıkaran Çimen, silahını doldurmaya çalıştı.

POLİS VE VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ! ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ancak polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay yerinde bulunan bir vatandaş, silahı saldırgandan alarak polislere teslim etti. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen olayda korku dolu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İNSANLAR PANİKLE ETRAFA KAÇIŞTI"

Olayı gören esnaf Nurcan Deniz, “Bir anda kargaşa oldu. Sivil polisler müdahale ettiği sırada adamın elinde silah vardı. Esnaf bir anda adamın üzerine çöktü. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldü. Olayda insanlar panikle etrafa kaçıştı. Silah patlamadı” diye konuştu.

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TUTUKLANAN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olayın ardından tutuklanan Mansur Çimen hakkında “görevi yaptırmamak için silahla direnme” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Anadolu 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Mansur Çimen, silahı yok etmek amacıyla fırlatmaya çalıştığını söyleyerek suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (İHA)

AW308476_03Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Pendik firari
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