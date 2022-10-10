Esnaf destek paketi nedir? Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı esnaf destek paketi kredi miktarı ne kadar? 60 ay vadeyle 100 bin TL kredi fırsatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Ekim 2022 Pazartesi günü 3 saat 45 dakika süren Kabine toplantısı sonrası önemli başlıkları ve alınan kararları paylaştı. Bunlardan biri olan esnaf destek paketi esnaf vatandaşların dikkatini çekti. Bu paketin ayrıntıları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte esnaf destek paketi hakkında merak edilenlerin yanıtları...

ESNAF DESTEK PAKETİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda esnaf destek pakatinden bahsetti. Erdoğan, "Her dönemde olduğu gibi salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu dönemde esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarların huzurundayız." diyerek müjdeli haberi esnaf vatandaşlar ile paylaştı.

ESNAF DESTEK PAKETİ KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Esnaf destek paketinin ayrıntılarından bahseden Erdoğan'ın açıklamalarına göre Halkbank aracılıyla 60 ay vadeli yüzde 7.5 faizli 100 bin ₺'lik kredi çekebilecek.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarının devamı;

"Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7.5 faizle istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1.5 milyon liraya çıkarıyoruz."

