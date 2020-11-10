Esnaf droneli denetimi film gibi izledi

Adana’nın Kozan ilçesinde trafik ekipleri havadan drone ile kural ihlali yapan sürücüleri denetledi. 1 saat süren uygulamada 41 araç sürücüsüne 7 bin 212 TL’lik cezai işlem uygulandı.

Kentin trafik akışının yoğun olduğu alanda ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri havadan drone ile kural ihlali yapan sürücüleri denetledi. Uygulamada araç sürerken telefon ile konuşan, emniyet kemerini takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. 1 saat süren uygulamada 41 araç sürücüsüne 7 bin 212 TL cezai işlem uygulanırken, çevre esnafı drone uygulamasını film gibi izledi.

Esnaf, sürücülerin polisi ve drone denetimini fark ettikten sonra emniyet kemeri, maske takma anlarının komik olduğunu ifade ederek uygulamanın çok yerinde olduğunu söyledi.

