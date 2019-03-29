Esnaf, iş yerinde ölü bulundu

Tayfur KARA/CANİK (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Canik ilçesindeki sanayi sitesinde esnafın kötü koku geldiğini bildirdiği iş yerine giren polisler, Hidayet Er'in (70) cansız bedenini buldu.

Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi 42'nci Sokak'taki oto döşeme dükkanından kötü koku gelmesi üzerine çevredeki esnaf, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, iş yerine girdi. Ekipler yerde Hidayet Er'in cansız bedenini buldu. Yaklaşık 2 ay önce öldüğü değerlendirilen iş yeri sahibi Er'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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