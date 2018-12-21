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Esnaf, kedisini başı yakılmış buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 13:16 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde esnaf, 2 yıldır besledikleri kediyi başı yakılmış buldu.

Esnaf, kedisini başı yakılmış buldu

Berktuğ ÖNCÜ- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Osmangazi ilçesinde esnaf, 2 yıldır besledikleri kediyi başı yakılmış buldu. Kedinin tedavi için götürüldüğü veteriner Gökhan Önder Keser, "Sol kulakta doku kaybı var. Yaraları iyileşiyor. İnsan elinden yapıldığını, pürmüz gibi yanıcı madde olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki esnaf, yaklaşık 2 yıldır besleyip, 'Yaman' adını verdikleri kediyi 5 gün önce başı yakılmış buldu. Esnafın tedavisi yapılmak üzere kediyi götürdüğü veteriner Gökhan Önder Keser, hayvanın bakımını ve masrafını üstlendi. Kedinin kendisine getirildiğinde telef olmak üzere olduğunu anlatan Keser, tedavide 5'inci günde olduklarını ve hayvanın iyileşmeye başladığını söyledi. Kedinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını tahmin ettiklerini belirten Keser, ''Yüzünde yanık izleriyle bize geldi. Bugün tedavimizin 5'inci günü. Yüz bölgesinde, burun mukozasında yanıklar var. Sol kulakta doku kaybı var. Korkumuz, gözlerinde bir engel olmasıydı; ama şanslıymış ki gözlerinde bir problem gözükmüyor. Ancak yüz bölgesindeki yanık izleri, oldukça şiddetli. Dokular iyileşmeye ve kanlaşmaya başladı. Yaraları iyileşiyor; ancak kısa bir süreç olmayacak. Biz ve hayvanseverler mücadelemize devam edeceğiz. Kedi istemsizce bir ateşe girse sadece kafasında değil; özellikle patileri ve tüm vücudunda yanıklar oluşurdu. Bu da insan elinden yapıldığına dair bir kanıt haline geliyor. Pürmüz gibi bir yanıcı madde olduğunu düşünüyoruz. Bu tür kişi ve kişilere yaptırımlar ciddi bir şekilde olmalıdır. Hayvanlara bakılmama kısmını geçtik, artık şiddeti dövme ve öldürme haberlerini almaya başladık. Ciddi seri katillerin, çocuk yaşta hayvanlara şiddete eğilimi olduğunu biliyoruz'' diye konuştu.

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