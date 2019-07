Esnaf Komşuları Ali Babacan'ın İstifasını Yorumladı

‘’Babacan’ın kimlerle çalışacağı önemli’’

Çıkrıkçılar Yokuşu esnafından Mehmet Nuri Doğan, Ali Babacan’ı bizzat tanıyanlardan birisi. Doğan Babacan için, “50 senedir, daha fazla bir zamandır tanıdığım, tertemiz bir sülaleden gelme, babası dürüst ailesi dürüst, kendisi dürüst bir insan olarak tanıyorum. Kuracağı partide de başarılar diliyorum. Allah hayırlı etsin. Dün duyduk daha. Memnun olduk. Yani Ali Babacan iyi bir insan. Ama ekibi, çevresi, hangisi, kim kimlerle çalışacak, onu zaman gösterecek. Biz Ali Babacan gelmiş öbürü gelmiş, biz memlekete hayırlı olanı istiyoruz’’ dedi.

‘’Erdoğan’ın damadı ekonomiyi batırdı Ali Babacan başarılı olur’’

Adını paylaşmayan bir başka esnaf , Ali Babacan’ın ekonomi yönetiminden memnun isimlerden birisi ve şimdiki ekonomiden sorumlu isim olan Berat Albayrak’tan şikayet etti. Esnaf, “Ali Babacan her şeyden önce ekonomi bakanı olduğu için dört dörtlük bir bakan. Her şeyiyle dürüst bildiğimiz bir insan. Erdoğan'ın damadı ekonomi bakanı, konuştukça dolar yükseliyor. O’nu (Berat Albayrak) ciddiye almıyor piyasa her şeyden önce. Ali Babacan gelsin. Ben bu zamana kadar hep Ak Partiliydim. Bundan sonra Ak Parti bizim için bitmiştir. Bilakis emekliler için. Emekliler, bu hükümeti düşürecek. Emekliye 100 lira zam verilmez. Enflasyonu kendileri düşünüyorlar kendileri yükseltiyorlar. Erdoğan’ın gidişatı bitiktir. Benim için, bizim için bitmiştir Erdoğan. Babacan’ı, Tayyip Erdoğan görevden aldı. Bugün Babacan olsaydı bugün ekonomi bir yerlere gelirdi. Erdoğan’ın damadı konuştukça batıyor. Ekonomiyi batırdı. Ali Babacan başarılı olur. Babacan'ın ekonomi bakanı olduğu zaman da ekonomi çok iyiydi. Ama şimdi piyasalar kilitlendi. Milletin alım gücü yok. İş yok, güç yok. Her taraf kapalı. Bir çarşıya insinler, bir tabana insinler. Halka bir insinler, bir sorsunlar. Acaba hayatından memnunlar mı?” diye konuştu.