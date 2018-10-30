Esnaf odalarına Nace eğitimi

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) TÜRKİYE Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu (TTKGSF) tarafından NACE eğitim toplantısı yapıldı. TTKGSF tarafından NACE mesleki faaliyet kodlarına ilişkin esnafın sorunlarının çözümü konusunda eğitim toplantısı düzenlendi. Kızılağaç turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya Ak Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, TTKGSF Genel Başkanı Sinan Turhan ile Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 oda başkanı ve temsilcisi katıldı. TTKGSF Genel Başkanı Sinan Turan, esnafın ve esnaf odalarının yaşadığı problemlere değindi. NACE uygulamasıyla birlikte esnafın mesleki faaliyet kodlarının belirlendiğini anlatan Turan, bundan sonra yeni iş kurmak isteyen esnaf ve sanatkarlara mesleği doğrultusunda NACE kodu verileceğini ve ilgili odaya kayıt olacağını söyledi. Toplantıya katılan uzmanlar yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle ilgili oda başkanları ve temsilcilerine ayrıntılı bilgi verdi. Toplantıda terziler, giyim ve konfeksiyon satışı yapan esnaf gibi birbirlerine yakın mesleklerde iş yapan esnafların ayrımlarının ne olduğu, yeni NACE kodlarında bu ayrımların nasıl yapıldığı anlatıldı.

