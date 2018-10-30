HABER

Esnaf odalarına Nace eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:38 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu (TTKGSF) tarafından NACE eğitim toplantısı yapıldı.

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) TÜRKİYE Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu (TTKGSF) tarafından NACE eğitim toplantısı yapıldı. TTKGSF tarafından NACE mesleki faaliyet kodlarına ilişkin esnafın sorunlarının çözümü konusunda eğitim toplantısı düzenlendi. Kızılağaç turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya Ak Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, TTKGSF Genel Başkanı Sinan Turhan ile Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 oda başkanı ve temsilcisi katıldı. TTKGSF Genel Başkanı Sinan Turan, esnafın ve esnaf odalarının yaşadığı problemlere değindi. NACE uygulamasıyla birlikte esnafın mesleki faaliyet kodlarının belirlendiğini anlatan Turan, bundan sonra yeni iş kurmak isteyen esnaf ve sanatkarlara mesleği doğrultusunda NACE kodu verileceğini ve ilgili odaya kayıt olacağını söyledi. Toplantıya katılan uzmanlar yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle ilgili oda başkanları ve temsilcilerine ayrıntılı bilgi verdi. Toplantıda terziler, giyim ve konfeksiyon satışı yapan esnaf gibi birbirlerine yakın mesleklerde iş yapan esnafların ayrımlarının ne olduğu, yeni NACE kodlarında bu ayrımların nasıl yapıldığı anlatıldı.

PARTNERKaradeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!
Fırtına Vadisi’nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi açıldıFırtına Vadisi’nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi açıldı
1700 yıllık Ayasofya'ya cam kapı tepki çekti1700 yıllık Ayasofya'ya cam kapı tepki çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.