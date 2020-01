Esnaf öğrencisine sahip çıkıyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Karşıyaka esnafı, öğrencilerin uygun fiyata beslenebilmeleri için çiğ köfte, sandviç, köfte gibi yiyeceklerin fiyatını 1 TL'ye düşürdü.

İzmir'de, öğrencilerin öğlen yemeklerine ucuz fiyattan ulaşabilmesi ve aç kalmaması için birçok belediye kampanya başlattı. Karşıyaka esnafı da bu harekete ortak oldu. Karşıyaka'da yiyecek dükkanı olan 20 esnaf, satışını yaptıkları ürünlerin fiyatını bir süreliğine 1 TL'ye indirdi. Lise ve üniversite öğrencileri, öğrenci kartlarını göstererek, çiğ köfte, tavuklu sandviç, porsiyon köfte gibi yemekleri 1 TL'ye yiyebilecek. Bazı esnaf bir hafta süre koyarken, bazıları da kampanyayı günde 10 kişi ile sınırlı tutacak.

'BİR ZAMANLAR HEPİMİZ ÖĞRENCİYDİK'

Bostanlı'daki çay evinin sahibi Haluk Çetinkaya, bir hafta boyunca çiğ köfte ve çay menüsünü öğrencilere 1 TL'den vereceğini söyledi. Çetinkaya, "Bizim Bostanlı'daki iş yerimizde hem çay hem de çiğ köfte dükkanımız var. Türkiye'de öğrencilerin geçim sıkıntısı oluyor, aileleri de zor durumda kalabilir. Biz de öğrencilerimizin faydalanmaları için onlara destek olmak amacıyla böyle bir kampanya başlattık" dedi.

Karşıyaka'da sandviç gibi ekmek arası ürünlerin satışını yapan Naci Üstün, "Karşıyaka'nın insanı olarak, genç öğrencilerimize yönelik düzenlenmiş kampanyaya gönülden katılıyoruz. Bu bizim için çok anlamlı. Bir zamanlar hepimiz öğrenciydik. Ülkemizin ekonomik şartları bu gibi sonuçlar doğurdu. Biz de çorbada tuzumuz olsun istedik. Burada yaptığımız çeşitli sandviçler, menüler var. Bu menülerden tavuklu sandviçi bir hafta boyunca günde 10 öğrencimize 19 TL yerine 1 TL'ye sunacağız. Bir baba ve bir işletmeci olarak, ülkesini seven bir vatandaş olarak benim için çok anlamlı bir kampanya oldu" diye konuştu.

Köfte dükkanı sahibi Fikret Metin ise, "Öğrencilerimize destek olmak için bir hafta boyunca 18 TL'lik salata ve meşrubat içeren porsiyon köfte menüsünü onlara 1 TL'den vereceğiz. Bizim çocuklarımız da üniversiteye gidiyor, onların durumlarını biliyoruz. Bizim de elimizden gelen bu, bence onlar için güzel olacak. Ufak bir ayrıntı da olsa güzel bir katkı" dedi.

'BİR AYDIR PARAM YOKTU, NE YİYECEĞİM DİYE DÜŞÜNÜYORDUM'

Kampanyanın çok düşünceli bir hareket olduğunu söyleyen öğrenci Şimay Mumcuoğlu (19), "Çok düşünceli bir hareket. Biz her gün etütte en az 20- 30 TL'ye yemek yiyorken ve bir çorbaya bile 15 TL veriyorken, şu an 1 TL'ye çorba içebiliyoruz. Umarım art niyetli kullanmazlar. Bir aydır sıfır param var, ailemin durumu sıkıntılı. 'Ne yiyeceğim, bittim ben' diye düşünüp kendimi çok kötü hissediyordum. 'Borç mu alsam?' diyordum. Sonra bu kampanyayı gördüm ve her gün buradayım" ifadelerini kullandı.

Çorba kampanyasından yararlanan üniversite sınavına hazırlanan Yaren Gibyeli (19), "Çok güzel bir kampanya. Dershanede sürekli ders çalışıyorum. Tabii ki acıkıyoruz ve öğünlerimizi yememiz gerekiyor. Yanımda para olmadığı zamanlarda bu kampanyadan yararlanmak benim için çok mantıklı. Aynı zamanda ben çorbayı çok severim. 3 gündür içiyorum, 3 günde bir çorba çeşidi değişiyor. Gayet lezzetli. Ailem verebildiği kadar para veriyor. Yetmediği zamanlarda böyle kampanyalar bize yardımcı oluyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI