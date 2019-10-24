Esnaf polisle kavga etti: 5 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde faturasız telefon ve aksesuar sattığı belirlenen işyerine cezai işlem uygulamak isteyen polis ekipleri ile işyeri sahibi ve akrabaları arasında kavga çıktı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi Suat Karataş Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. İşyerinde faturasız cep telefonu ve aksesuar sattığı saptanan İsmail Acar ve yakınlarının bulunduğu işyerine giden polis ekipleri işlem yapmak isteyince yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşyerinde kavgaya karışan polis ekiplerinin haber vermesi üzerine çok sayıda takviye ekp sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler toplanan kalabalığı dağıtıp kavgaya karıştığı belirlenen Acar ve akrabaları gözaltına aldı. Gözaltına alınırken de olaya tepki gösteren aile fertleri ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Gözaltına alınan 5 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilirken, polis faturasız cep telefonlarını ve aksesuarlarını muhtar eşliğinde toplayarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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