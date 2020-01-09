HABER
  4. Esnaf, sokaktaki mazgalı kendileri tamir etti

Esnaf, sokaktaki mazgalı kendileri tamir etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 2 esnaf, yetkilileri beklemeden harekete geçerek, araç geçişinde güçlük yaratan sokaktaki mazgalı kendi çabalarıyla tamir etti.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 2 esnaf, yetkilileri beklemeden harekete geçerek, araç geçişinde güçlük yaratan sokaktaki mazgalı kendi çabalarıyla tamir etti.
Merkezefendi ilçesindeki 2'nci Sanayi Sitesi 140 Sokak'ta bulunan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki, yağmur suyunun aktığı beton mazgal, zaman içerisinde yol seviyesinin altında kaldı. Mazgal, sokaktan geçen otomobillerin zarar görmesine neden olmaya başladı. Bunun üzerine çevre esnafı 1 ay önce durumu yetkililere bildirdi. Tamir için çalışma başlatılmaması üzerine esnaf Murat Oğuz ve Ömer Çoker, kolları sıvayarak işe koyuldu. Kendi imkanlarıyla tamirat çalışmasına başlatan ikili, önce beton mazgal kapaklarını kaldırdı. İçerisine demir çubuklar yerleştiren esnaf, mazgalın seviyesinin yükselmesini sağladı. Kırık olan beton parçaları sağlamlarıyla değiştiren esnaf, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda onarımı tamamladı. Baskı balata ustası Murat Oğuz, yetkilileri beklemek yerine tamir için harekete geçtiklerini belirterek, "Burada yaya ve otomobillerin geçişi zordu. Esnaf arkadaşımla birlikte mazgalı tamir etmeye karar verdik. Yetkililerin gelip yapmadığı işi biz yarım saatte hallettik. Şu an için sorunu çözdük. Artık araçlar buradan daha rahat geçiyor" dedi.
Tornacılık yapan Ömer Çoker ise, "Çöküntü yaşanan noktaların alt kısımlarını demir çubuklarla güçlendirdik. Bu sayede mazgalı yükselttik. Biraz daha bakıma ve asfaltlanmasına ihtiyaç var. İlk etapta sorunu çözmeyi başardık. Kendi işimizi kendimiz hallettik. Yetkililerden daha çok ilgi bekliyoruz. Herkes kendi evinin önünü süpürünce sorun kalmıyor. Her şeyi de devletten beklememek lazım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Okulda pencereden atlamıştı! Rojbin'den iyi haberOkulda pencereden atlamıştı! Rojbin'den iyi haber
Arkeolog cinayetinde savcı indirim isteyince avukat, 'takım elbise iyi hal nedeni olamaz' dedi (2)Arkeolog cinayetinde savcı indirim isteyince avukat, 'takım elbise iyi hal nedeni olamaz' dedi (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

4'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan Rojbin, hayati tehlikeyi atlattı

Okulda pencereden atlamıştı! Rojbin'den iyi haber

Ağzını toprakla doldurup öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

Ağzını toprakla doldurup öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

THY ve Pegasus Irak-İran seferlerini yeniden başlatıyor

THY ve Pegasus'tan Irak-İran açıklaması

Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık son yolculuğuna uğurlandı

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada

El frenini çekmeyi unutunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.