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Esnaf ve KOBİ'ler için Garanti Cep ve internet deneyimi yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:40 | Son Güncelleme

Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran: - "Esnafımızın ve KOBİ’lerimizin her zaman yanında olmak, işlerini en iyi şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için ihtiyaç duydukları her hizmete dijital kanallarımızdan da ulaşmalarını hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yenilenen Garanti Cep ve internet ile esnaf ve KOBİ'ler işlerini artık çok daha kolay takip edebiliyor.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, müşterilerin tek bakışta finansal durumlarını görüntüleyebilecekleri, ürün ve bankacılık ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan bir ana sayfa devreye alındı.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Garanti Bankası, esnaf ve KOBİ’lerin kullandığı Garanti Cep ve Garanti İnternet’i yeniledi. Esnaf ve KOBİ’ler için yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunan Garanti Cep ve Garanti İnternet, kullanıcıların finansal durumuna ve ihtiyaçlarına göre özelleştirildi.

Esnaf ve KOBİ’ler yenilenen Garanti Cep ve İnternet ile işlerini artık çok daha kolay takip edebiliyor. Her iki platformda esnaf ve KOBİ’nin ürün ve bankacılık ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan bir ana sayfa devreye alınırken, müşteriler tek bakışta finansal durumlarını görüntüleyebiliyor, "gelen-giden" sekmeleriyle para giriş çıkışını özetleyen nakit akışı hakkında kolayca bilgi sahibi olabiliyor.

Kullanıcılar ayrıca, Garanti Cep ve İnternet’te yer alan POS, çek ve kredi kartı gibi iş hayatları açısından önemli ürünler hakkında detaylı bilgi alabiliyor, alacaklarını kontrol edip, nakit akışlarını daha kolay yönetebiliyor.

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- "Hayatı kolaylaştıran ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz"

Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, esnaf ve KOBİ'lerin Garantisi olarak, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla, ürün ve hizmetlerini onların ihtiyaçlarına özel hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Esnafımızın ve KOBİ’lerimizin her zaman yanında olmak, işlerini en iyi şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için ihtiyaç duydukları her hizmete dijital kanallarımızdan da ulaşmalarını hedefliyoruz. Bu kapsamda Garanti Cep ve Garanti İnternet’i KOBİ ve esnafımızın ihtiyaçlarına özel yeniledik ve ana sayfa üzerinden finansal ihtiyaçlarına kolayca ulaşarak nakit akışlarını daha iyi yönetebilmelerini, bu sayede gerekli aksiyonları daha hızlı alabilmelerini sağladık." ifadelerini kullandı.

Garanti Cep ve Garanti İnternet ile ilgili KOBİ müşterinden aldıkları olumlu dönüşlerin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Onaran, "KOBİ ve esnaflarımıza teknolojiyi sevdiren banka olarak, tüm işlerini Garanti Cep ve İnternet’ten takip etmeleri, ihtiyaçlarına kolayca ulaşıp, fırsatlardan yararlanmaları için yenilikçi ürün ve hizmetlerle onların yanında olmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Garanti Bankası Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer ise dijitalleşme yolculuğunda her zaman sektöre yön veren Garanti Bankası olarak, müşterilerimize fark yaratan hizmetler sunmak için çalıştıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esnaf ve KOBİ’lerin yoğun iş temposunda finansal ihtiyaçlarına hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmeleri amacıyla Garanti Cep ve Garanti İnternet’e yepyeni özellikler kazandırdık. Yenilenen Garanti Cep ve Garanti İnternet ile esnaf ve KOBİ’lerin dijital dönüşümüne destek olmayı, teknolojimizle işletmelerini daha iyi yönetmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla müşterilerimize en iyi dijital bankacılık deneyimini sunarken, işlerini geliştirmeleri için her zaman yanlarında olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda hayatı kolaylaştıran ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz."

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