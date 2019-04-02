Esnaf ve sanatkârlar seçim sonrasından umutlu

Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ülkede uzun bir süre seçim olmayacağını hatırlatarak yapılacak hizmetlerin ülkenin lehine olacağını kaydetti.

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni geride bıraktı. Sürecin ardından da iş dünyasının yanı sıra vatandaşlar da gözünü seçimsiz geçecek 4,5 yıllık döneme çevirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, kentte 18 bin esnafa hizmet verdiklerini belirtti. 31 Mart yerel seçimlerinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni eden Birsen, “Bundan sonra halkımızın isteklerini, esnaf ve sanatkârlarımızın beklentilerini yerine getireceklerdir. Herkes bu sorumlulukta hareket ettiğinde hizmete gelen insanların halkın lehine, esnaf ve sanatkârın lehine, o şehirde ticaret yapan insanların lehine yapacakları hizmetler ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacaktır. Bundan sonra 4,5 yıl seçim yok. Dolayısıyla hükümetimizin ekonomiye önem vererek hem uluslararası sorunlarımızın hem de ulusal sorunlarımızın daha ivedilikle çözerek halkımızın yararına olacak işleri çabuklaştıracak hizmetleri beklemekteyiz. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak ülkemizde yapılan seçimlerin gerçekten ülkemize yakıştığını, birkaç münferit olay dışında hiçbir olmadan dünyaya örnek bir seçim geçirdiğimizi ve dolayısıyla Türk halkının bölünmez bütünlüğünün vurgulandığı bir seçim yaşadık” dedi.

“Muhalefetin doğru kararlar desteklemesini bekliyoruz”

Esnaf ve sanatkârların problemlerine çözüm beklediklerini de vurgulayan Ekrem Birsen, “Hükümetimizin bir an önce ekonomik verileri düzeltebilmek ve esnaf ve sanatkârımızın bekleyen problemlerini çözmek, esnaf ve sanatkâra daha iyi hizmet etmek, ticari hayatı kolaylaştıracak tedbirleri biran önce alması ve ülkenin daha hızlı kalkınabilmesi için uğraşması lazım. Muhalefetin de hükümetin almış olduğu bu tedbirlerin doğru olanlarında önemli olarak destek vermelerini, ülkenin birlik ve beraberlik içinde sorunlarını daha hızlı çözebileceğini, ülkenin yararına olan kararı hızlı bir şekilde almasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



