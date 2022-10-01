Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlar sordu! İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'cumhurbaşkanı adayı' yanıtı: 6'lı masa...

Siyaset gündeminin en önemli başlıklarından bir tanesi yaklaşan seçimler nedeniyle cumhurbaşkanı adaylığı. Ordu'da düzenlenen CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Değerlendirme Toplantısı'na katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Adaylıkla alakalı tartışmalar sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlar tarafından yöneltilen 'cumhurbaşkanı adayı' sorusu sonrası İmamoğlu'nun verdiği yanıt dikkatlerden kaçmadı.

"ÇALIŞIYORUZ, HEP BİRLİKTE BAŞARIRIZ İNŞALLAH"

İsmetpaşa Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan İmamoğlu, "11 büyükşehir belediye başkanımızla Ordu’da Seyit Bey'in misafiri olduk. Toplantı yaptık. Bazı konuları değerlendirdik. Sonra her birimize bir sokak, bir cadde verdiler. Bana da burası düştü. Sizi selamladık. Bereketiniz bol olsun. Kazancınız bol olsun. İnsanlarımız kolay alışveriş yapabilsin inşallah. Herkesin geliri iyi olsun. Temennimiz o. Ekonomi iyi olursa, huzur da daha erdemli hale gelir. İşsiz insanımız olmasın. Öyle dualar ediyoruz. Çalışıyoruz, hep birlikte başarırız inşallah" dedi.

'CUMHURBAŞKANI ADAYI' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

İmamoğlu, Ordu’da esnaf ziyareti sırasında vatandaşların Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorusuna ise “Altılı masa en doğru kararı verecek” şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer da kentin farklı güzergahlarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu.



