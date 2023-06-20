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Esnafa derin dondurucu sordu, kıskançlığından katliam yaptı! İzmir'deki vahşette '60 torba' detayı şok etkisi yarattı... Caninin fotoğrafı ortaya çıktı

20.06.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İzmir'de Türkmenistan uyruklu bir anne, iki kızı ve kızlardan birinin sevgilisinin paramparça edilmiş cansız bedenlerinin derin dondurucuda bulunduğu vahşeti konuşmaya devam ederken korkunç olaydan her geçen yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Son olarak cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf eden Saparmurat Haliyev'in fotoğrafı ortaya çıktı. Tanınmaz hale gelen cesetlere DNA testinin ardından uygulanan işlem de dikkat çekti. İşte Türkiye'yi sarsan dehşetten yeni detaylar!

Esnafa derin dondurucu sordu, kıskançlığından katliam yaptı! İzmir'deki vahşette '60 torba' detayı şok etkisi yarattı... Caninin fotoğrafı ortaya çıktı

İşleyeceği katliama günler öncesinden hazırlık yaparken cansız bedenlerin kokusu şüphe çekmesin diye esnaf esnaf gezip derin dondurucu aradı, cinayetlerin ardından yakalanınca vahşeti kıskançlığından dolayı gerçekleştirdiğini itiraf etti! Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen, İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleşen korkunç olayda Türkmenistan uyruklu katil Saparmurat Haliyev'in fotoğrafı da ortaya çıktı.

"SAYIN SAVCIM, EV CESET PARÇALARIYLA DOLU"

Olay, İzmir'in Bayraklı ilçesinde Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde meydana gelmişti. Evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkek olmak üzere 4 kişiden haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Yeni Asır'da yer alan habere göre; ihbar sonrası kapıyı çilingir yardımı ile içeri giren polislerin amirlerine söylediği "Sayın Savcım evin içi ceset parçaları dolu" sözleri dehşetin boyutunu ortaya koydu.

CESET PARÇALARI YAPBOZ GİBİ BİRLEŞTİRİLMİŞ

Ayrıca yaklaşık 60'a yakın torbada bulunan ceset parçalarının Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda DNA testleri yapıldıktan sonra iç içe girmiş, paramparça haline getirilmiş cesetlerin adeta yapboz gibi birleştirildiği öğrenildi.

DERİN DONDURUCUYU NEREDEN ALABİLECEĞİNİ SORMUŞ

DHA'nın aktardığına göre; mahalleden, evli 3 çocuk babası Ramazan Yüksel (58) ise "Şaşkınız 3 senedir burada yaşıyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Duyduğumuza göre katil, birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sormuş. Tedirginiz" diye konuştu.

YAKALANDI! "KISKANÇLIK SEBEBİYLE İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ"

4 Türkmen vatandaşını feci şekilde öldüren şüpheli Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde yakalandı. İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3'ü kadın 1'i erkek, toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan Saparmurat Haliyev, cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etmiştir. Olayla ilgili adli işlemler sürdürülmektedir." ifadeleri yer aldı.

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