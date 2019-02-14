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Esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 16:11 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta gece girdiği 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan Eşref B., esnafı canından bezdirdi. Eşref B.'nin daha önce de aynı caddede birçok hırsızlık olayına karıştığı belirtildi.

Esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta gece girdiği 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan Eşref B., esnafı canından bezdirdi. Eşref B.'nin daha önce de aynı caddede birçok hırsızlık olayına karıştığı belirtildi.
Olay, gece saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İç giyim mağazası ve kadın kuaförüne kapı ve camlarını kırarak giren kişi, iki iş yerinden bir miktar para ve malzemeleri alarak çıktı. Ardından bir elektrikçi dükkanına giren hırsız, vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine gelen polis, şüphelinin caddede sık sık hırsızlık yapan Eşref B. olduğunu fark etti. Gözaltına alınan Eşref B., akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı için işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
ESNAFI BIKTIRDI
Eşref B., iş yerlerinden birinde hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandı. Eşref B., elektrikçi dükkanında tezgahın üzerine çıkarak bir süre güvenlik kamerası aradı. Ardından yerini belirlediği kameraya elini ağzına götürerek 'sus' işareti yaptığı görüldü. İş yeri çalışanlarından Hakan Çelik, polisin araması sonucu olaydan haberdar olduğunu anlatarak, "Dün gece evdeyken polis arayarak iş yerinize hırsız girdi diye haber verdi. İş yerine geldiğimizde hırsız içerideydi. Hırsız polis tarafından gözaltına alındı. Daha önce de birçok kez iş yerlerine girdiğini duymuştum. Her yıl aynı cadde üzerinde bu tür suçları işliyor. Artık bıktık ondan. Daha önce akıl hastanesindeymiş. Hastaneden çıktıktan sonra tekrar hırsızlık yapmaya başladı. Polisler dahi illallah etmiş kendisinden. Güvenlik kamera görüntülerini izlediğimizde gülünecek bir durum vardı. Kasadan 700 lira civarında para almış" dedi.
MUZ YİYEREK HIRSIZLIK YAPMIŞTI
Eşref B., 2011 yılında aynı caddedeki manavda muz yiyerek hırsızlık yapmıştı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen Eşref B., polis tarafından yakalanmıştı.

FOTOĞRAFLI

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