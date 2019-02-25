HABER

Esnafın dikkati yavru kuşu ölümden kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 19:07 | Son Güncelleme

Adıyaman’da Eyüp Çanga isimli esnaf, yuvasından cadde ortasına düşen yavru kuşu araçların altında ezilmekten kurtardı.Kap Cami Mahallesi Oturakçılar Pazarı içerisinde esnaflık yapan Eyüp Çanga, iş yeri yakınında bulunan asfalt yol ortasında yavru bir kuşun olduğunu fark ederek kuşu hemen yoldan aldı.

Esnafın dikkati yavru kuşu ölümden kurtardı

Adıyaman’da Eyüp Çanga isimli esnaf, yuvasından cadde ortasına düşen yavru kuşu araçların altında ezilmekten kurtardı.
Kap Cami Mahallesi Oturakçılar Pazarı içerisinde esnaflık yapan Eyüp Çanga, iş yeri yakınında bulunan asfalt yol ortasında yavru bir kuşun olduğunu fark ederek kuşu hemen yoldan aldı. Araçların altında ezilmekten kurtarılan yavru kuşu bir süre seven Çanga, daha sonra itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yavru kuşu yuvasına yerleştirmek için yuvanın olduğu çatıya merdiven uzattı. İtfaiye merdiveninin açılması ile itfaiye ekipleri yavru kuşu alarak yuvasına yerleştirdi. İtfaiye erleri kuşun düşmemesi için yuvanın etrafını da düzeltti. Vatandaşlar, yavru kuşu araçların altında ezilmekten kurtaran Eyüp Çanga’ya teşekkür ettiler.

Esnafın dikkati yavru kuşu ölümden kurtardı

Esnafın dikkati yavru kuşu ölümden kurtardı

'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi! 'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi!
Liselilerden çevre dostu buluşLiselilerden çevre dostu buluş
Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişmeDünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'na taşınma programında değişiklik! Dünyaya resmen duyuruldu

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Çanakkale'nin Gökçeada ve Yenice ilçelerinde okullara kar tatili

Kar durmadı! Bir tatil haberi daha

Rize Valisi'nden korkutan açıklama

Rize Valisi'nden korkutan açıklama

Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçıyorlardı...

Komşularının yardımıyla geçiniyor! Yardım çığlığını Ankara'ya ulaştırmak istiyor

Komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor!

Odadan bir ses mi geliyor?

Odadan bir ses mi geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.