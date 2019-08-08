EDİRNE (AA) - Edirne'de tüfekle vurulması sonucu engelli kalan ve esnafın plastik borulardan yaptığı yürüteçle hayata tutunan sokak köpeği "Boz" öldü.

Sanayi sitesinde yedek parça dükkanı olan İlkkan Demirhan'ın sahiplendiği ve tüfekle vurulması sonrası tekrar yürüyebilmesi için iki kez ameliyat ettirdiği sokak köpeği Boz, geçen hafta plastik borularla yapılan yürüteçle hareket etmeye başlamasıyla gündeme gelmişti.

Borulardan yapılan yürüteç sayesinde hareket eden ve neşeli hareketleriyle sempati toplayan Boz, dün rahatsızlandı. Veterinere götürülen sokak köpeği müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- "Bu hepimizi çok üzdü"

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi İbrahim Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, felçli sokak köpeği Boz'un yaşaması için yoğun uğraş verdiklerini söyledi.

Dört yıl önce tüfekle vurulması sonrası çok acı çeken Boz'un acılarını dindirmek amacıyla sahibi İlkkan Demirhan'ın çok çaba sarf ettiğini anlatan Dönmez, "Hayvanseverler Boz'un tedavisi için çok uğraştı, birçok yöntem denendi hareket edebilmesi için, en son su borusundan yürüteç yapılmıştı. Boz da çok mutluydu, ancak daha fazla dayanamadı. Boz'un öldüğü haberini aldık. Bu hepimizi çok üzdü." dedi.

Federasyonun sokak hayvanları sorumlusu Yağmur Islattı da Boz'un ölüm haberinin tüm hayvanseverleri üzdüğünü belirterek, "Edirne'deki esnaf ona sahip çıkmıştı. Engelli olmasına rağmen onunla çok ilgilendi tedavilerini yaptırdı örnek bir davranış sergiledi." diye konuştu.